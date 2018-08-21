Календар матчів юнацької збірної України з футболу U-18 на меморіалі Вацлава Єжека



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Фото: ФФУ

Головний тренер збірної України U-18 Олег Кузнецов узяв на змагання 17-х виконавців

Підопічні Олега Кузнецова розпочинають свій виступ на меморіалі Вацлава Єжека, який пройде в Чехії 21—25 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У турнірі беруть участь вісім збірних, розділених на дві групи.

Після завершення групового етапу відбудуться стикові матчі за перше, третє, п'яте і сьоме місця.

Головний тренер збірної України U-18 Олег Кузнецов узяв на змагання 17-х виконавців.

Синьо-жовті потрапили до групи В, де зіграють із командами Японії (21 серпня), Угорщини (22 серпня) та Словаччини (24 серпня).

Стикові матчі відбудуться 25 серпня.

Зазначимо, що збірна України U-18 чотири рази ставала переможцем турніру (2009—2011, 2013).