Календар матчів юнацької збірної України з футболу U-18 на меморіалі Вацлава Єжека
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Фото: ФФУ
Головний тренер збірної України U-18 Олег Кузнецов узяв на змагання 17-х виконавців
Підопічні Олега Кузнецова розпочинають свій виступ на меморіалі Вацлава Єжека, який пройде в Чехії 21—25 серпня.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У турнірі беруть участь вісім збірних, розділених на дві групи.
Після завершення групового етапу відбудуться стикові матчі за перше, третє, п'яте і сьоме місця.
Головний тренер збірної України U-18 Олег Кузнецов узяв на змагання 17-х виконавців.
Синьо-жовті потрапили до групи В, де зіграють із командами Японії (21 серпня), Угорщини (22 серпня) та Словаччини (24 серпня).
Стикові матчі відбудуться 25 серпня.
Зазначимо, що збірна України U-18 чотири рази ставала переможцем турніру (2009—2011, 2013).