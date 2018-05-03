Калініна успішно стартувала в основній сітці тенісного турніру в Чарльстоні
- Сьогодні, 12:55
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Ангеліна Калініна
Українська тенісистка вийшла до другого кола 80-тисячника в США
Ангеліна Калініна вийшла у друге коло тенісного турніру, який розпочався в Чарльстоні.
У першому колі наша тенісистка, посіяна на турнірі під шостим номером, за годину з чвертю обіграла представницю Болгарії Сесіль Каратанчеву. 6:2, 7:5.
Протягом зустрічі Калініна один раз подала навиліт, допустивши дві подвійні помилки, реалізувала сім з восьми брейк-поїнтів та програла чотири гейми на своїй подачі.
Наступною суперницею Ангеліни в Чарльстоні стане переможниця матчу між двома американками - Клер Лю та Еллі Кік.
Як відомо, за підсумками минулого тижня Ангеліна Калініна встановила особистий рекорд, потрапивши у топ-140 рейтингу WTA.
Джерело: btu.org.ua