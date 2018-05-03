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    Калініна успішно стартувала в основній сітці тенісного турніру в Чарльстоні

    Українська тенісистка вийшла до другого кола 80-тисячника в США
    Ангеліна Калініна вийшла у друге коло тенісного турніру, який розпочався в Чарльстоні. У першому колі наша тенісистка, посіяна на турнірі під шостим номером, за годину з чвертю обіграла представницю Болгарії Сесіль Каратанчеву. 6:2, 7:5. Протягом зустрічі Калініна один раз подала навиліт, допустивши дві подвійні помилки, реалізувала сім з восьми
    • Сьогодні, 12:55
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    Ангеліна Калініна
    Ангеліна Калініна

    Українська тенісистка вийшла до другого кола 80-тисячника в США

    Ангеліна Калініна вийшла у друге коло тенісного турніру, який розпочався в Чарльстоні.

    У першому колі наша тенісистка, посіяна на турнірі під шостим номером, за годину з чвертю обіграла представницю Болгарії Сесіль Каратанчеву. 6:2, 7:5.

    Протягом зустрічі Калініна один раз подала навиліт, допустивши дві подвійні помилки, реалізувала сім з восьми брейк-поїнтів та програла чотири гейми на своїй подачі.

    Наступною суперницею Ангеліни в Чарльстоні стане переможниця матчу між двома американками - Клер Лю та Еллі Кік.

    Як відомо, за підсумками минулого тижня Ангеліна Калініна встановила особистий рекорд, потрапивши у топ-140 рейтингу WTA.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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