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    Костюк і Калініна встановили нові особисті рекорди у рейтингу WTA

    Світоліна залишилася на четвертій сходинці
    У понеділок, 30 квітня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA). З особистими рекордами починають цей тиждень Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Обидві дівчини тепер входять до топ-140: Марта після дебюту на змаганнях WTA, де дійшла до другого раунду, займає 134-е місце, а Ангеліна, що стала фіналісткою турніру ITF в США, - 137-е. 
    • Сьогодні, 16:30
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    Марта Костюк
    Марта Костюк

    Світоліна залишилася на четвертій сходинці

    У понеділок, 30 квітня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    З особистими рекордами починають цей тиждень Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

    Обидві дівчини тепер входять до топ-140: Марта після дебюту на змаганнях WTA, де дійшла до другого раунду, займає 134-е місце, а Ангеліна, що стала фіналісткою турніру ITF в США, - 137-е

    Еліна Світоліна залишилася четвертою «ракеткою» світу.

    На 38-му сходинку піднялася Леся Цуренко.

    Рейтинг WTA станом на 30 квітня

    1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 8055
    2 (2) Каролін Возняцьки (Данія) - 6790
    3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6065
    4 (4) Еліна Світоліна (Україна) - 5450
    5 (5) Олена Остапенко (Латвія) - 5382
    6 (6) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5100
    7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4700
    8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4276
    9 (9) Слоун Стівенс (США) - 3939
    10 (10) Петра Квітова (Чехія) - 3271
    ...
    38 (40) Леся Цуренко (Україна) 1260
    70 (68) Катерина Козлова (Україна) 894
    77 (78) Катерина Бондаренко (Україна) 803
    134 (158) Марта Костюк (Україна) - 461
    137 (151) Ангеліна Калініна (Україна) - 446

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко рейтинг Марта Костюк
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