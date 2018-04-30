Костюк і Калініна встановили нові особисті рекорди у рейтингу WTA

Світоліна залишилася на четвертій сходинці

У понеділок, 30 квітня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA). З особистими рекордами починають цей тиждень Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Обидві дівчини тепер входять до топ-140: Марта після дебюту на змаганнях WTA, де дійшла до другого раунду, займає 134-е місце, а Ангеліна, що стала фіналісткою турніру ITF в США, - 137-е.