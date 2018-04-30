Костюк і Калініна встановили нові особисті рекорди у рейтингу WTA
- Сьогодні, 16:30
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Світоліна залишилася на четвертій сходинці
У понеділок, 30 квітня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).
З особистими рекордами починають цей тиждень Марта Костюк та Ангеліна Калініна.
Обидві дівчини тепер входять до топ-140: Марта після дебюту на змаганнях WTA, де дійшла до другого раунду, займає 134-е місце, а Ангеліна, що стала фіналісткою турніру ITF в США, - 137-е.
Еліна Світоліна залишилася четвертою «ракеткою» світу.
На 38-му сходинку піднялася Леся Цуренко.
Рейтинг WTA станом на 30 квітня
1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 8055
2 (2) Каролін Возняцьки (Данія) - 6790
3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6065
4 (4) Еліна Світоліна (Україна) - 5450
5 (5) Олена Остапенко (Латвія) - 5382
6 (6) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5100
7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4700
8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4276
9 (9) Слоун Стівенс (США) - 3939
10 (10) Петра Квітова (Чехія) - 3271
...
38 (40) Леся Цуренко (Україна) 1260
70 (68) Катерина Козлова (Україна) 894
77 (78) Катерина Бондаренко (Україна) 803
134 (158) Марта Костюк (Україна) - 461
137 (151) Ангеліна Калініна (Україна) - 446