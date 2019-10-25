Калле Зауерланд: Усику вже не потрібні проміжні бої



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Відомий промоутер прокоментував дебют українського боксера в надважкій ваговій категорії

Відомий німецький промоутер Калле Зауерланд прокоментував дебют українського боксера Олександра Усика в надважкій ваговій категорії. Він вважає, що наш боксер уже готовий до чемпіонських боїв у найпрестижнішому дивізіоні.

«Усе відбулося так, як я і очікував. Підготовка Усика налаштовувалася на Спонґа. Візерспун поставив перед ним зовсім інші завдання, і він з ними справився. Він все пройшов серед любителів, виграв Олімпіаду, виграв усе в крузервейті. Йому не потрібні проміжні бої. Проблема в тому, що мало чемпіонів, які добровільно погодяться битися з Усиком», - передає слова Зауерланда Boxing Social.

Нагадаємо, у дебютному поєдинку в надважкій ваговій категорії Усик змусив американця Чезза Візерспуна припинити бій після сьомого раунду.

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