Кам'янська «Сталь» підписала угоду з колишнім футболістом збірної України
- Сьогодні, 17:24
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У клуб перейшов Ігор Ощипко, який свого часу грав за «Шахтар»
Професійний футбольний клуб «Сталь» інформує про підписання контракту з 32-річним захисником Ігорем Ощипком.
Про це в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив президент ПФК «Сталь» Вардан Ісраелян.
Термін дії контрактної угоди між клубом і досвідченим футболістом – один рік.
Ощипко народився 25 жовтня 1985 року. Зріст - 174 см, вага - 72 кг. Вихованець Київського республіканського училища фізичної культури.
Ігрова кар'єра: РУФК (Київ), «Мострангаз» (Росія), «Шахтар» (Донецьк), «Карпати» (Львів), «Штурм» (Австрія), «Зоря» (Молдова), «Ботев» (Болгарія), ФК «Львів».
Статистика: 264 зіграних матчів, 19 забитих м'ячів.
В активі новачка ПФК «Сталь» Ігоря Ощипка три матчі проведених у складі національної збірної України.
Нагадаємо, була інформація, що «Сталь» підпише колишнього захисника збірної України.