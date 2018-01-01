Кам'янська «Сталь» підписала угоду з колишнім футболістом збірної України

У клуб перейшов Ігор Ощипко, який свого часу грав за «Шахтар»

Професійний футбольний клуб «Сталь» інформує про підписання контракту з 32-річним захисником Ігорем Ощипком. Про це в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив президент ПФК «Сталь» Вардан Ісраелян. Термін дії контрактної угоди між клубом і досвідченим футболістом – один рік. Ощипко народився 25 жовтня 1985 року. Зріст