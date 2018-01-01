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    Кам'янська «Сталь» підписала угоду з колишнім футболістом збірної України

    У клуб перейшов Ігор Ощипко, який свого часу грав за «Шахтар»
    Професійний футбольний клуб «Сталь» інформує про підписання контракту з 32-річним захисником Ігорем Ощипком. Про це в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив президент ПФК «Сталь» Вардан Ісраелян. Термін дії контрактної угоди між клубом і досвідченим футболістом – один рік. Ощипко народився 25 жовтня 1985 року. Зріст
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    Ігор Ощипко. Фото ПФК &laquo;Сталь&raquo;
    Ігор Ощипко. Фото ПФК «Сталь»

    У клуб перейшов Ігор Ощипко, який свого часу грав за «Шахтар»

    Професійний футбольний клуб «Сталь» інформує про підписання контракту з 32-річним захисником Ігорем Ощипком.

    Про це в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив президент ПФК «Сталь» Вардан Ісраелян.

    Термін дії контрактної угоди між клубом і досвідченим футболістом – один рік.

    Ощипко народився 25 жовтня 1985 року. Зріст - 174 см, вага - 72 кг. Вихованець Київського республіканського училища фізичної культури.

    Ігрова кар'єра: РУФК (Київ), «Мострангаз» (Росія), «Шахтар» (Донецьк), «Карпати» (Львів), «Штурм» (Австрія), «Зоря» (Молдова), «Ботев» (Болгарія), ФК «Львів».

    Статистика: 264 зіграних матчів, 19 забитих м'ячів.

    В активі новачка ПФК «Сталь» Ігоря Ощипка три матчі проведених у складі національної збірної України.

    Нагадаємо, була інформація, що «Сталь» підпише колишнього захисника збірної України.

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