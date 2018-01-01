Канада перемогла Швецію у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею
- Сьогодні, 14:23
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Розсилка
Збірна команда Канади. Фото: IIHF
Шведи до фінальної гри не програли жодного матчуЗбірна Канади вперше з 2015-го року виграла молодіжний чемпіонат світу, обігравши в фіналі турніру в американському Баффало команду Швеції.
Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу, але все-таки дозволили канадцям завоювати їх 17-й титул чемпіонів в історії офіційного проведення молодіжних світових першостей.
Переможну шайбу Канади в середині другого періоду закинув Тайлер Стінберген, котрий до цього провів на льоду трохи більше трьох хвилин і завдав за весь чемпіонат тільки 4 кидки по воротах суперників своєї команди. Для Стінбергена гол в ворота шведів став першим і єдиним на чемпіонаті світу.
Чемпіонат світу з хокею (U-20)
Фінал
Швеція - Канада 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Джерело: xsport.ua