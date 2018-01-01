Канада перемогла Швецію у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею

Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу

Збірна Канади вперше з 2015-го року виграла молодіжний чемпіонат світу, обігравши в фіналі турніру в американському Баффало команду Швеції. Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу, але все-таки дозволили канадцям завоювати їх 17-й титул чемпіонів в історії офіційного проведення молодіжних світових першостей. Переможну шайбу Канади в



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Збірна команда Канади. Фото: IIHF

Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу

Збірна Канади вперше з 2015-го року виграла молодіжний чемпіонат світу, обігравши в фіналі турніру в американському Баффало команду Швеції.

Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу, але все-таки дозволили канадцям завоювати їх 17-й титул чемпіонів в історії офіційного проведення молодіжних світових першостей.

Переможну шайбу Канади в середині другого періоду закинув Тайлер Стінберген, котрий до цього провів на льоду трохи більше трьох хвилин і завдав за весь чемпіонат тільки 4 кидки по воротах суперників своєї команди. Для Стінбергена гол в ворота шведів став першим і єдиним на чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу з хокею (U-20)

Фінал

Швеція - Канада 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Джерело: xsport.ua