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    Канада перемогла Швецію у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею

    Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу
    Збірна Канади вперше з 2015-го року виграла молодіжний чемпіонат світу, обігравши в фіналі турніру в американському Баффало команду Швеції. Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу, але все-таки дозволили канадцям завоювати їх 17-й титул чемпіонів в історії офіційного проведення молодіжних світових першостей. Переможну шайбу Канади в
    • Сьогодні, 14:23
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    Збірна команда Канади. Фото:&nbsp;IIHF
    Збірна команда Канади. Фото: IIHF

    Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу

    Збірна Канади вперше з 2015-го року виграла молодіжний чемпіонат світу, обігравши в фіналі турніру в американському Баффало команду Швеції.

    Шведи до фінальної гри не програли жодного матчу, але все-таки дозволили канадцям завоювати їх 17-й титул чемпіонів в історії офіційного проведення молодіжних світових першостей.

    Переможну шайбу Канади в середині другого періоду закинув Тайлер Стінберген, котрий до цього провів на льоду трохи більше трьох хвилин і завдав за весь чемпіонат тільки 4 кидки по воротах суперників своєї команди. Для Стінбергена гол в ворота шведів став першим і єдиним на чемпіонаті світу.

    Чемпіонат світу з хокею (U-20)

    Фінал

    Швеція - Канада 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

    Джерело: xsport.ua

    Швеція чемпіонат світу Канада хокей
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