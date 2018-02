Канадські атлети на Олімпіаді-2018 будуть співати гендерно-нейтральний гімн

Дебати про внесення правок до тексту тривали протягом більше року

Канадські спортсмени на Олімпіаді-2018 будуть співати видозмінений варіант гімну. Як повідомляє Inside the Games, версія гімну англійською мовою раніше містила слова «Патріотизм - доля твоїх синів». Проте, згідно з документом, рядок національного гімну «True patriot love in all thy sons command» тепер замінено на