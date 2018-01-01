Канадські атлети на Олімпіаді-2018 будуть співати гендерно-нейтральний гімн

Дебати про внесення правок до тексту тривали протягом більше року

Канадські спортсмени на Олімпіаді-2018 будуть співати видозмінений варіант гімну. Як повідомляє Inside the Games, версія гімну англійською мовою раніше містила слова «Патріотизм - доля твоїх синів». Проте, згідно з документом, рядок національного гімну «True patriot love in all thy sons command» тепер замінено на



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Дебати про внесення правок до тексту тривали протягом більше року

Канадські спортсмени на Олімпіаді-2018 будуть співати видозмінений варіант гімну.

Як повідомляє Inside the Games, версія гімну англійською мовою раніше містила слова «Патріотизм - доля твоїх синів».

Проте, згідно з документом, рядок національного гімну «True patriot love in all thy sons command» тепер замінено на «Патріотизм – доля нас усіх» (True patriot love in all of us command).

Як зазначила незалежний сенатор від провінції Онтаріо Френсіс Ленкін, «це маленька деталь, всього кілька слів, але вони мають величезне значення».

«Я дуже щаслива. Ми більше 30 років намагалися зробити наш гімн, цей важливий атрибут нашої країни, таким, щоб він включав у себе всіх нас», - наводить її слова телеканал CBC News.

Вона також повідомила, що дебати про внесення правок до тексту тривали протягом 18 місяців.

Однак не всі члени уряду виявилися задоволені реформою. Зокрема, розлютилися консерватори.