Канал «Динамо» в YouTube досяг позначки 100 тисяч підписників
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Розсилка
У «Шахтаря» - 60 тисяч
На офіційний канал «Динамо» в YouTube вже підписалося більше 100 000 чоловік.
Канал був створений 18 грудня 2014 року.
З того часу сумарно всі відео набрали 25 645 157 переглядів.
На другому місці знаходиться «Шахтар» з 60,6 тисячами підписників.
Дата реєстрації каналу - 22 травня 2010 року.
Кількість підписників на офіційні канали клубів Прем'єр-ліги України в YouTube:
«Динамо» - 100,1 тисяча
«Шахтар» - 60,6 тисяч
«Карпати» - 7,6 тисячі
«Десна» - 3,4 тисячі
«Чорноморець» - 3,2 тисячі
«Львів» - 1,6 тисячі
«Ворскла» - 1,3 тисячі
«Зоря» - 1,3 тисячі
«Олімпік» - 1,1 тисяча
«Олександрія» - 1 тисяча
«Маріуполь» - 0,7 тисяч
«Арсенал-Київ» - 0,6 тисяч
Джерело: Tribuna.com