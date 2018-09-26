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    Канал «Динамо» в YouTube досяг позначки 100 тисяч підписників

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    Канал «Динамо» в YouTube досяг позначки 100 тисяч підписників

    У «Шахтаря» - 60 тисяч

    На офіційний канал «Динамо» в YouTube вже підписалося більше 100 000 чоловік.

    Канал був створений 18 грудня 2014 року.

    З того часу сумарно всі відео набрали 25 645 157 переглядів.

    На другому місці знаходиться «Шахтар» з 60,6 тисячами підписників.

    Дата реєстрації каналу - 22 травня 2010 року.

    Кількість підписників на офіційні канали клубів Прем'єр-ліги України в YouTube:

    «Динамо» - 100,1 тисяча

    «Шахтар» - 60,6 тисяч

    «Карпати» - 7,6 тисячі

    «Десна» - 3,4 тисячі

    «Чорноморець» - 3,2 тисячі

    «Львів» - 1,6 тисячі

    «Ворскла» - 1,3 тисячі

    «Зоря» - 1,3 тисячі

    «Олімпік» - 1,1 тисяча

    «Олександрія» - 1 тисяча

    «Маріуполь» - 0,7 тисяч

    «Арсенал-Київ» - 0,6 тисяч

    Джерело: Tribuna.com

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