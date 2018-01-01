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    Кандидат в збірну України може перейти у «Верес»

    Футболіст весняну частину чемпіонат на правах орендної угоди проведе у «Вересі»
    Захисник київського «Динамо» і вітчизняної молодіжки Павло Лук'янчук, знаходиться в розташуванні рівненської команди «Верес». Павло Лук'янчук, права на якого належать «Динамо», першу частину сезону відіграв в «Олімпіку». Однак все йде до того, що захисник молодіжної збірної України і кандидат в
    • Сьогодні, 19:18
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    Павло Лук'янчук. Фото: ФК Динамо
    Павло Лук'янчук. Фото: ФК Динамо

    Футболіст весняну частину чемпіонат на правах орендної угоди проведе у «Вересі»

    Захисник київського «Динамо» і вітчизняної молодіжки Павло Лук'янчук, знаходиться в розташуванні рівненської команди «Верес».

    Павло Лук'янчук, права на якого належать «Динамо», першу частину сезону відіграв в «Олімпіку». Однак все йде до того, що захисник молодіжної збірної України і кандидат в головну команду країни, весняну частину чемпіонату, знову ж на правах орендної угоди, проведе у «Вересі».

    Нагадаємо, що «Верес» усі домашні матчі весняної частини сезону проведе на «Арені Львів».

    Джерело: zbirna.com

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