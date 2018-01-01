Кандидат в збірну України може перейти у «Верес»

Футболіст весняну частину чемпіонат на правах орендної угоди проведе у «Вересі»

Захисник київського «Динамо» і вітчизняної молодіжки Павло Лук'янчук, знаходиться в розташуванні рівненської команди «Верес». Павло Лук'янчук, права на якого належать «Динамо», першу частину сезону відіграв в «Олімпіку». Однак все йде до того, що захисник молодіжної збірної України і кандидат в