Кандидат в збірну України може перейти у «Верес»
- Сьогодні, 19:18
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Павло Лук'янчук. Фото: ФК Динамо
Футболіст весняну частину чемпіонат на правах орендної угоди проведе у «Вересі»
Захисник київського «Динамо» і вітчизняної молодіжки Павло Лук'янчук, знаходиться в розташуванні рівненської команди «Верес».
Павло Лук'янчук, права на якого належать «Динамо», першу частину сезону відіграв в «Олімпіку». Однак все йде до того, що захисник молодіжної збірної України і кандидат в головну команду країни, весняну частину чемпіонату, знову ж на правах орендної угоди, проведе у «Вересі».
Нагадаємо, що «Верес» усі домашні матчі весняної частини сезону проведе на «Арені Львів».
Джерело: zbirna.com