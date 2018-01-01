«Верес» усі домашні матчі весняної частини сезону проведе на «Арені Львів»

Львівській стадіон та рівненський клуб підписали угоду про співпрацю

«Арена Львів» та НК «Верес» підписали угоду про співпрацю на весняну частину сезону 2017/2018. Про це повідомляє прес-служба рівненського клубу. Згідно з умовами договору НК «Верес» проведе усі домашні матчі заключної частини чемпіонату на стадіоні «Арена Львів». Також футбольний клуб забезпечить