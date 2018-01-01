«Верес» усі домашні матчі весняної частини сезону проведе на «Арені Львів»
- Сьогодні, 10:49
-
Розсилка
Арена Львів
Львівській стадіон та рівненський клуб підписали угоду про співпрацю
«Арена Львів» та НК «Верес» підписали угоду про співпрацю на весняну частину сезону 2017/2018.
Про це повідомляє прес-служба рівненського клубу.
Згідно з умовами договору НК «Верес» проведе усі домашні матчі заключної частини чемпіонату на стадіоні «Арена Львів».
Також футбольний клуб забезпечить фінансування енергоносіїв, пов'язаних з підігрівом та освітленням газону.
Нагадаємо, «Верес» на зборах в Туреччині зіграє шість товариських матчів.