Капітан «Аталанти» привітав Малиновського українською мовою
Руслан Малиновський
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Аргентинець Алехандро Гомес вивчив українське вітання для новачка команди
Капітан італійської «Аталанти» Алехандро Гомес привітав українською мовою новачка команди Руслана Малиновського, який напередодні перейшов з бельгійського «Ґенка».
«Ласкаво просимо», - написав аргентинець на сторінці в Інстаграм.
Гомес мав нагоду раніше трохи вивчити українську мову, коли виступав 2013/14 року за харківський «Металіст».
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