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    Капітан «Аталанти» привітав Малиновського українською мовою

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    Руслан Малиновський - Капітан «Аталанти» привітав Малиновського українською мовою
    Руслан Малиновський
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    Аргентинець Алехандро Гомес вивчив українське вітання для новачка команди

    Капітан італійської «Аталанти» Алехандро Гомес привітав українською мовою новачка команди Руслана Малиновського, який напередодні перейшов з бельгійського «Ґенка».

    «Ласкаво просимо», - написав аргентинець на сторінці в Інстаграм.

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    Гомес мав нагоду раніше трохи вивчити українську мову, коли виступав 2013/14 року за харківський «Металіст».  

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