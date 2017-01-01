Капітан збірної України отримав травму коліна на тренуванні

Існує ймовірність, що Руслан Ротань в цьому році вже не зіграє

У чотирьох останніх іграх прізвище Руслана Ротаня було відсутнє в протоколі матчу його клубу - чеської «Славії». Як вдалося з'ясувати, вся справа в травмі. Не виключено, що в цьому році капітан збірної України Руслан Ротань вже не зіграє. «На одному з тренувань Руслан отримав пошкодження в зіткненні з партнером по команді.



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Руслан Ротань

Існує ймовірність, що Руслан Ротань в цьому році вже не зіграє

У чотирьох останніх іграх прізвище Руслана Ротаня було відсутнє в протоколі матчу його клубу - чеської «Славії».

Як вдалося з'ясувати, вся справа в травмі. Не виключено, що в цьому році капітан збірної України Руслан Ротань вже не зіграє.

«На одному з тренувань Руслан отримав пошкодження в зіткненні з партнером по команді. Лікарі діагностували забій бічної зв'язки коліна. Шанси на участь Ротаня в поєдинку Ліги Європи проти казахстанської «Астани» розцінюються, як 50 на 50», - сказав футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло, що представляє інтереси капітана збірної України в Чехії.

Нагадаємо, що в останньому турі групового раунду ЛЄ чехам достатньо не програти на своєму полі, щоб вийти в плей-офф.

У поточному турнірі Руслан Ротань провів всього один матч, але чотири рази виходив на поле в кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинком з «Астаною» «Славія» завершить офіційні виступи в 2017-му році.

Джерело: zbirna.com