Капітан збірної України: У загальних рисах розібрався з нюансами Ліги націй

Поділився враженнями від суперників України у груповому етапі Ліги націй

Капітан збірної України Руслан Ротань поділився очікуваннями від Ліги націй, в якій «синьо-жовті» зіграють проти Чехії та Словаччини. Руслан вважає, що суперники України в Лізі націй достатньо сильні і глядачів чекає цікаве протистояння. «Як сприйняв жеребкування Ліги націй? З самого початку, як, напевно, і всі – з



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Руслан Ротань. Фото: Footboom

Поділився враженнями від суперників України у груповому етапі Ліги націй

Капітан збірної України Руслан Ротань поділився очікуваннями від Ліги націй, в якій «синьо-жовті» зіграють проти Чехії та Словаччини.

Руслан вважає, що суперники України в Лізі націй достатньо сильні і глядачів чекає цікаве протистояння.

«Як сприйняв жеребкування Ліги націй? З самого початку, як, напевно, і всі – з посмішкою. Хоча насправді нам випали дуже міцні суперники. Цікавий жереб. Група у нас рівна. Словаки за своїм стилем – дуже граюча команда, чехи діють більш прагматично, але з ними легко не буде. У них бойова команда», - сказав він.

«Чи розібрався зі всіма нюансами нового турніру? У загальних рисах – так. Найважливіше, що тепер не буде контрольних матчів, і кожен поєдинок матиме турнірне значення. Вважаю, це великий плюс. Зараз, коли граєш на зборах спаринги, це добре розумієш. Товариський поєдинок – це товариський поєдинок. Напруження не те», – цитує Ротаня Команда №1.