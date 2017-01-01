Капітан збірної України з футзалу уклав угоду з ФК «Ураган»
- 21 Грудня, 19:26
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Іваняк повернувся в чемпіонат України для підготовки до Євро-2020
Капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк став гравцем «Урагану» з Івано-Франківська.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Воротар був заявлений за команду Максима Павленка і зможе взяти участь вже в найближчому матчі Екстраліги проти «Енергії» 23 грудня.
Іваняк заявив, що прийняв рішення змінити клубну прописку для того, щоб отримувати постійну ігрову практику перед фінальною частиною Євро-2018.
«Я обрав НФК «Ураган» для продовження своєї кар’єри, оскільки тут створено усі умови, щоб зростати разом з командою та рухатися вперед. Хочеться досягти максимальних результатів, допомогти клубу та розкрити свій потенціал. Перехід в «Ураган» - це новий виклик для мене», - зазначив він.
«Перед Євро-2018 хотілося б мати постійну ігрову практику. Саме тому я повернувся до України, а не прийняв рішення, яке могло б піти на шкоду власній кар'єрі», - додав Іваняк.