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    Карасюк - автор найкращого голу «Вереса» у листопаді та грудні

    М'яч півзахисника в ворота одеського «Чорноморця» вболівальники клубу визнали найбільш видовищним
    Роман Карасюк - автор найкращого голу «Вереса» у листопаді-грудні. М'яч півзахисника в ворота одеського «Чорноморця» вболівальники клубу визнали найбільш видовищним. За цей гол у опитуванні, що завершилося на офіційному сайті, свої голоси віддали 34,4% респондентів (265 осіб). Другим в рейтингу став м'яч Василя Кобіна в
    • Сьогодні, 16:21
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    Роман Карасюк. Фото: ФК Верес
    Роман Карасюк. Фото: ФК Верес

    М'яч півзахисника в ворота одеського «Чорноморця» вболівальники клубу визнали найбільш видовищним

    Роман Карасюк - автор найкращого голу «Вереса» у листопаді-грудні. М'яч півзахисника в ворота одеського «Чорноморця» вболівальники клубу визнали найбільш видовищним. За цей гол у опитуванні, що завершилося на офіційному сайті, свої голоси віддали 34,4% респондентів (265 осіб).

    Другим в рейтингу став м'яч Василя Кобіна в ворота львівських «Карпат». Його підтримали 20% респондентів (146 осіб). Третім - м'яч Володимира Адамюка у виїзному поєдинку проти «Зорі» - 18,2% респондентів (133 особи).

    Всього участь в голосуванні взяли 729 уболівальників.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес
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