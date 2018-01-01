Карасюк - автор найкращого голу «Вереса» у листопаді та грудні

М'яч півзахисника в ворота одеського «Чорноморця» вболівальники клубу визнали найбільш видовищним

Роман Карасюк - автор найкращого голу «Вереса» у листопаді-грудні. М'яч півзахисника в ворота одеського «Чорноморця» вболівальники клубу визнали найбільш видовищним. За цей гол у опитуванні, що завершилося на офіційному сайті, свої голоси віддали 34,4% респондентів (265 осіб). Другим в рейтингу став м'яч Василя Кобіна в



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Роман Карасюк. Фото: ФК Верес

М'яч півзахисника в ворота одеського «Чорноморця» вболівальники клубу визнали найбільш видовищним

Роман Карасюк - автор найкращого голу «Вереса» у листопаді-грудні. М'яч півзахисника в ворота одеського «Чорноморця» вболівальники клубу визнали найбільш видовищним. За цей гол у опитуванні, що завершилося на офіційному сайті, свої голоси віддали 34,4% респондентів (265 осіб).

Другим в рейтингу став м'яч Василя Кобіна в ворота львівських «Карпат». Його підтримали 20% респондентів (146 осіб). Третім - м'яч Володимира Адамюка у виїзному поєдинку проти «Зорі» - 18,2% респондентів (133 особи).

Всього участь в голосуванні взяли 729 уболівальників.