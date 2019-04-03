«Кардіфф Сіті» пропонує «Нанту» без ФІФА вирішити питання щодо загиблого Сали



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3 квітня було крайнім терміном, коли валлійському клубу слід було відповісти на скаргу, подану «Нантом» в ФІФА

«Кардіфф Сіті» звернувся до «Нанта» з пропозицією провести зустріч представників клубів, щоб вирішити питання з приводу трансферу загиблого нападника Еміліано Сали.

Клуби як і раніше сперечаються щодо того, кому з них належав Сала на момент своєї загибелі. «Нант» продовжує наполягати на виплаті всієї суми за перехід аргентинця, оскільки трансферний сертифікат був зареєстрований в міжнародних інстанціях.

3 квітня було крайнім терміном, коли валлійському клубу слід було відповісти на скаргу, подану «Нантом» в ФІФА. Пізніше «Кардіфф» отримав додатковий час до 15 квітня.

Як повідомляє The Telegraph, валлійський клуб хоче вирішити питання з «Нантом» без втручання ФІФА. Минулого тижня «Кардіфф» відправив французькому клубу пропозицію провести очну зустріч.

28-річний Сала перейшов в «Кардіфф Сіті» з «Нанта» в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс разом з пілотом Девідом Ібботсоном, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

Джерело: Чемпионат.com