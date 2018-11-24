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    «Кардинал-Рівне» поступився у столиці (відео)

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    Фото взяте з сайту&nbsp;fchit.kiev.ua - «Кардинал-Рівне» поступився у столиці (відео)
    Фото взяте з сайту fchit.kiev.ua

    Кривдником «Кардинала» став лідер чемпіонату «ХІТ»

    Рівненський «Кардинал» зазнав поразки у заключному поєдинку першого кола чемпіонату України з футзалу серед команд Екстра-ліги. Про це повідомляє Vkuluarah.

    У Києві рівняни поступилися «ХІТу» – 2:3. Голи у складі «Кардинала-Рівне» забивали Олександр Басич та Ігор Салтанов. 

    Вже 30-го листопада у Запоріжжі «Кардинал-Рівне» стартує у фінальній частині Кубка ліги з футзалу. Суперником рівнян у чвертьфіналі стане львівська «Енергія».

    чемпіонат світу футзал
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