«Кардинал-Рівне» поступився у столиці (відео)



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Фото взяте з сайту fchit.kiev.ua

Кривдником «Кардинала» став лідер чемпіонату «ХІТ»

Рівненський «Кардинал» зазнав поразки у заключному поєдинку першого кола чемпіонату України з футзалу серед команд Екстра-ліги. Про це повідомляє Vkuluarah.

У Києві рівняни поступилися «ХІТу» – 2:3. Голи у складі «Кардинала-Рівне» забивали Олександр Басич та Ігор Салтанов.

Вже 30-го листопада у Запоріжжі «Кардинал-Рівне» стартує у фінальній частині Кубка ліги з футзалу. Суперником рівнян у чвертьфіналі стане львівська «Енергія».