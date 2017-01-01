«Карпати» хочуть відновити співпрацю з «Ареною Львів»

Віце-президент «Карпат» раніше повідомляв, що «Карпати» хотіли дограти матч з «Олімпіком» 4 грудня на «Арені Львів»

«Карпати» мають намір спробувати відновити співпрацю з «Ареною Львів». Про це повідомляє «Спортивка». Віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук раніше повідомляв, що «Карпати» хотіли дограти матч з «Олімпіком» 4 грудня на «Арені Львів», але керівництво стадіону не