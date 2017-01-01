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    «Карпати» хочуть відновити співпрацю з «Ареною Львів»

    Віце-президент «Карпат» раніше повідомляв, що «Карпати» хотіли дограти матч з «Олімпіком» 4 грудня на «Арені Львів»
    «Карпати» мають намір спробувати відновити співпрацю з «Ареною Львів». Про це повідомляє «Спортивка». Віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук раніше повідомляв, що «Карпати» хотіли дограти матч з «Олімпіком» 4 грудня на «Арені Львів», але керівництво стадіону не
    • Сьогодні, 22:24
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    Віце-президент «Карпат» раніше повідомляв, що «Карпати» хотіли дограти матч з «Олімпіком» 4 грудня на «Арені Львів»

    «Карпати» мають намір спробувати відновити співпрацю з «Ареною Львів».

    Про це повідомляє «Спортивка».

    Віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук раніше повідомляв, що «Карпати» хотіли дограти матч з «Олімпіком» 4 грудня на «Арені Львів», але керівництво стадіону не пішло їм назустріч

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