«Карпати» хочуть відновити співпрацю з «Ареною Львів»
- Сьогодні, 22:24
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Віце-президент «Карпат» раніше повідомляв, що «Карпати» хотіли дограти матч з «Олімпіком» 4 грудня на «Арені Львів»
«Карпати» мають намір спробувати відновити співпрацю з «Ареною Львів».
Про це повідомляє «Спортивка».
Віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук раніше повідомляв, що «Карпати» хотіли дограти матч з «Олімпіком» 4 грудня на «Арені Львів», але керівництво стадіону не пішло їм назустріч
Карпати налаштовані відновити співпрацю з Ареною Львів. Принаймні - спробувати. То ж посварився з керівниками стадіону Дячук, а миритися може Смалійчук...— Спортивка (@Sportyvka) 5 декабря 2017 г.