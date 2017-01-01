«Карпати» можуть покинути ще чотири гравці

Під час паузи в чемпіонаті України «Карпати» вже покинули чотири гравці

Головний тренер «Карпат» Олег Бойчишин заявив, що львівський клуб припинить співпрацю ще з кількома виконавцями. Слова коуча наводить офіційний сайт «Карпат»: «Думаю, ще 3-4 футболісти, напевно, залишать команду. Поки немає конкретики, але клуб прийняв рішення зробити крок назустріч омолодженню команди», -



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ФК «Карпати»

Під час паузи в чемпіонаті України «Карпати» вже покинули чотири гравці

Головний тренер «Карпат» Олег Бойчишин заявив, що львівський клуб припинить співпрацю ще з кількома виконавцями.

Слова коуча наводить офіційний сайт «Карпат»:

«Думаю, ще 3-4 футболісти, напевно, залишать команду. Поки немає конкретики, але клуб прийняв рішення зробити крок назустріч омолодженню команди», - сказав Бойчишин.

«Якщо говорити про гравців дублюючого складу, то 4-5 виконавців ми готові залучати до тренувань з основою. Зазначу, що «Карпати» і в подальшому своїм пріоритетним завданням ставитимуть виховання власної молоді. Також ми плануємо повернути з оренди Назара Вербного і оцінити його можливості на тлі нинішніх гравців. У юнацькій команді також є перспективні хлопці», - заявив головний тренер «Карпат».

Зазначимо, що під час паузи в чемпіонаті України «Карпати» вже покинули Олександр Гладкий, Павло Ксьонз, Гуїдо Кортеджано і Редван Мемешев.

Нагадаємо, Бойчишин став тренером «Карпат» лише в кінці листопада. Під його керівництвом команда провела неповних три матчі, взявши одне очко.

Джерело: xsport.ua