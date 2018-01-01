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    Маркевич спростував чутки про переговори з «Карпатами»

    Зараз у «Карпат» дуже складний період
    Глава комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував інформацію про переговори з львівським клубом. Маркевич спростував чутки про те, що восени його знову кликали в «Карпати». «Ні, у мене ніяких переговорів з «Карпатами» не було. Навіть не знаю, звідки ця інформація взялася. На даний момент це взагалі
    • Сьогодні, 21:17
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    Мирон Маркевич. Фото: Getty Images
    Мирон Маркевич. Фото: Getty Images

    Зараз у «Карпат» дуже складний період

    Глава комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував інформацію про переговори з львівським клубом.

    Маркевич спростував чутки про те, що восени його знову кликали в «Карпати».

    «Ні, у мене ніяких переговорів з «Карпатами» не було. Навіть не знаю, звідки ця інформація взялася. На даний момент це взагалі нереально. Тут нема про що говорити», - сказав він.

    Раніше повідомлялося, що один з аутсайдерів Прем'єр-ліги виходив на зв'язок з Маркевичом кілька разів.

    Спроби запросити авторитетного коуча робилися і восени 2017 року, проте глава комітету національних збірних ФФУ, у якого непрості стосунки з власником «Карпат» Петром Димінським, знову відповів відмовою.

    Джерело: Footboom

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