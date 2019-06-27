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    Каспаров порівняв капітуляцію ПАРЄ з Мюнхенською змовою 1938 року

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    Гаррі Каспаров - Каспаров порівняв капітуляцію ПАРЄ з Мюнхенською змовою 1938 року
    Гаррі Каспаров
    Радіо Свобода

    Гросмейстер піддав жорсткій критиці рішення ПАРЄ повернути Росію

    Колишній російський чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров жорстко розкритикував рішення ПАРЄ повернути до свого складу делегацію Росії.

    Відомий противник Путіна Каспаров відповів у твіттері на слова очільника МЗС Німеччини Хайко Маса про те, що «це хороша новина для громадянського суспільства Росії».

    «Від імені російського громадянського суспільства, вимушеного жити за кордоном, ідіть ви на … Примирення стосовно диктатора та винагорода агресії лише погіршать становище, як і завжди. 198 голландців убито Росією на MH-17, а 8 з 10-ти голландських делегатів на боці Путіна. Ганьба.

    Ця капітуляція гірша, ніж у Мюнхені 1938 року, тому що вони не схожі на нацистську військову машину. Вони ховаються за «Газпромом».

    Європейські депутати, які кажуть, що хочуть тримати Путіна за столом для переговорів, мають запитати про це жителів Алеппо. Якщо зможуть ще знайти когось живим», - написав Каспаров.   

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