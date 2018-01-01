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    Катерина Бондаренко свій перший матч в основній сітці на турнірі у Брісбені програла

    Катерині не вдалося повторити успішний старт Еліни Світоліної
    Катерина Бондаренко не зовсім вдало почала новий календарний тенісний рік. У ніч на 1 січня українка поступилася у першому раунді на турнірі WTA Premier в Австралії. Кривдницею нашої співвітчизниці стала 16-та ракетка світу американка Кетрін Кертен Белліс. Катерина зуміла взяти у першому сеті лише два гейми. Водночас, у другому Бондаренко вела
    • Сьогодні, 12:00
    • Розсилка
    Катерина Бондаренко
    Катерина Бондаренко

    Катерині не вдалося повторити успішний старт Еліни Світоліної

    Катерина Бондаренко не зовсім вдало почала новий календарний тенісний рік.

    У ніч на 1 січня українка поступилася у першому раунді на турнірі WTA Premier в Австралії.

    Кривдницею нашої співвітчизниці стала 16-та ракетка світу американка Кетрін Кертен Белліс.

    Катерина зуміла взяти у першому сеті лише два гейми. Водночас, у другому Бондаренко вела 5:2, але дотиснути суперницю їй не вдалося – програні п’ять геймів поспіль означали тріумф Белліс.

    Нагадаємо, Світоліна почала новий сезон з упевненої перемоги на турнірі в Австралії.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Перше коло

    Кетрін Кертен Белліс (США) – Катерина Бондаренко (Україна) – 6:2, 7:5

    теніс Катерина Бондаренко
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