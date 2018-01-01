Катерина Бондаренко свій перший матч в основній сітці на турнірі у Брісбені програла
- Сьогодні, 12:00
-
Розсилка
Катерина Бондаренко
Катерині не вдалося повторити успішний старт Еліни Світоліної
Катерина Бондаренко не зовсім вдало почала новий календарний тенісний рік.
У ніч на 1 січня українка поступилася у першому раунді на турнірі WTA Premier в Австралії.
Кривдницею нашої співвітчизниці стала 16-та ракетка світу американка Кетрін Кертен Белліс.
Катерина зуміла взяти у першому сеті лише два гейми. Водночас, у другому Бондаренко вела 5:2, але дотиснути суперницю їй не вдалося – програні п’ять геймів поспіль означали тріумф Белліс.
Нагадаємо, Світоліна почала новий сезон з упевненої перемоги на турнірі в Австралії.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Перше коло
Кетрін Кертен Белліс (США) – Катерина Бондаренко (Україна) – 6:2, 7:5