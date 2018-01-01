Катерина Бондаренко свій перший матч в основній сітці на турнірі у Брісбені програла

Катерині не вдалося повторити успішний старт Еліни Світоліної

Катерина Бондаренко не зовсім вдало почала новий календарний тенісний рік. У ніч на 1 січня українка поступилася у першому раунді на турнірі WTA Premier в Австралії. Кривдницею нашої співвітчизниці стала 16-та ракетка світу американка Кетрін Кертен Белліс. Катерина зуміла взяти у першому сеті лише два гейми. Водночас, у другому Бондаренко вела