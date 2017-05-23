Світоліна почала новий сезон з упевненої перемоги на турнірі в Австралії
- Сьогодні, 05:11
-
Розсилка
Еліна не залишила шансів іспанці Карлі Суарес Наварро
Еліна Світоліна новий календарний рік розпочала впевненою перемогою на корті.
У ніч на 1 січня 2018 року українка виграла поєдинок першого кола на турнірі WTA в австралійському Брісбені.
Наша співвітчизниця віддала суперниці Карлі Суарес Наварро лише шість геймів.
Перший сет Світоліна виграла з рахунком 6:2 (тривав 38 хвилин), а другий – 6:4 (51 хвилина).
До цього суперниці провели чотири матчі між собою, і у кожної було по дві перемоги.
Наступною суперницею Еліни стане Ана Конюх з Хорватії.
На кортах у Брісбені українська тенісистка до цього виступала три рази, двічі вона ставала півфіналісткою (у 2015 та 2017 роках).
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Перший раунд
Еліна Світоліна (Україна, 3) – Карла Суарес Наварро (Іспанія) – 6:2, 6:4
Нагадаємо, Світоліна стала обличчям нового тенісного турніру в Москві.