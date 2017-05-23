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    Світоліна почала новий сезон з упевненої перемоги на турнірі в Австралії

    Еліна не залишила шансів іспанці Карлі Суарес Наварро
    Еліна Світоліна новий календарний рік розпочала впевненою перемогою на корті. У ніч на 1 січня 2018 року українка виграла поєдинок першого кола на турнірі WTA в австралійському Брісбені. Наша співвітчизниця віддала суперниці Карлі Суарес Наварро лише шість геймів. Перший сет Світоліна виграла з рахунком 6:2 (тривав 38 хвилин), а другий –
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    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Еліна не залишила шансів іспанці Карлі Суарес Наварро

    Еліна Світоліна новий календарний рік розпочала впевненою перемогою на корті.

    У ніч на 1 січня 2018 року українка виграла поєдинок першого кола на турнірі WTA в австралійському Брісбені.

    Наша співвітчизниця віддала суперниці Карлі Суарес Наварро лише шість геймів.

    Перший сет Світоліна виграла з рахунком 6:2 (тривав 38 хвилин), а другий – 6:4 (51 хвилина).

    До цього суперниці провели чотири матчі між собою, і у кожної було по дві перемоги.

    Наступною суперницею Еліни стане Ана Конюх з Хорватії.

    На кортах у Брісбені українська тенісистка до цього виступала три рази, двічі вона ставала півфіналісткою (у 2015 та 2017 роках).

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    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Перший раунд

    Еліна Світоліна (Україна, 3) – Карла Суарес Наварро (Іспанія) – 6:2, 6:4

    Нагадаємо, Світоліна стала обличчям нового тенісного турніру в Москві.

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