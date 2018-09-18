Катерина Козлова пройшла до другого раунду турніру в Гуанчжоу



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Українська тенісистка успішно почала свій виступ на змаганнях в Китаї

Перше коло

Катерина Козлова (Україна) - Лу Цзяцзин (Китай, Q) 6-0, 7-6(4)

Дівчата провели на корті трохи більше 1,5 години. Козлова виграла вісім геймів поспіль, після чого вперед у другому сеті вийшла її суперниця (2-3). У десятому геймі китаянка відіграла матчбол, але потім сама не скористалася шансом подати на партію при рахунку 6-5.

У підсумку гра перейшла на тайбрейк, де, поступаючись 2-4, Катерина взяла п'ять очок поспіль.

У другому колі українку чекає поєдинок проти Дженніфер Брейді з США. Американка обіграла Козлову в їх єдиному очному матчі на Уімблдоні в цьому сезоні (2-6, 7-6 (4), 2-6).

Джерело: btu.org.ua