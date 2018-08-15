Катерина Козлова стартувала з перемоги на турнірі ITF у Канаді



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Катерина Козлова

Українка виграла у першому колі у двох сетах

У матчі першого кола українська тенісистка, яка отримала перший номер «посіву», обіграла представницю Франції Фіону Ферро.

По ходу матчу, який тривав 1 годину 10 хвилин, Козлова двічі подала навиліт, допустивши дві подвійні помилки, реалізувала п'ять з дев'яти брейк-пойнтів і програла два гейми на своїй подачі.

У минулому місяці Катерина зазнала поразки від француженки у чвертьфіналі ґрунтового турніру ITF у Чехії, де Ферро у підсумку завоювала титул.

У другому колі змагань у Ванкувері українка зустрінеться з переможницею зустрічі між парагвайкою Веронікою Сепеде-Ройг та Ежені Бушар з Канади, інформує btu.org.ua.

Odlum Brown VanOpen – 2018

ITF Womens Circuit

Жіночий тенісний турнір у Ванкувері, Канада

Призовий фонд: $100,000

Перше коло

Катерина Козлова (Україна, 1) – Фіона Ферро (Франція) – 6:3, 6:3