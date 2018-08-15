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    Катерина Козлова стартувала з перемоги на турнірі ITF у Канаді

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    Катерина Козлова - Катерина Козлова стартувала з перемоги на турнірі ITF у Канаді
    Катерина Козлова

    Українка виграла у першому колі у двох сетах

    У матчі першого кола українська тенісистка, яка отримала перший номер «посіву», обіграла представницю Франції Фіону Ферро.

    По ходу матчу, який тривав 1 годину 10 хвилин, Козлова двічі подала навиліт, допустивши дві подвійні помилки, реалізувала п'ять з дев'яти брейк-пойнтів і програла два гейми на своїй подачі.

    У минулому місяці Катерина зазнала поразки від француженки у чвертьфіналі ґрунтового турніру ITF у Чехії, де Ферро у підсумку завоювала титул.

    У другому колі змагань у Ванкувері українка зустрінеться з переможницею зустрічі між парагвайкою Веронікою Сепеде-Ройг та Ежені Бушар з Канади, інформує btu.org.ua.

    Odlum Brown VanOpen – 2018

    ITF Womens Circuit

    Жіночий тенісний турнір у Ванкувері, Канада

    Призовий фонд: $100,000

    Перше коло

    Катерина Козлова (Україна, 1) – Фіона Ферро (Франція) – 6:3, 6:3

    теніс Канада Катерина Козлова
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