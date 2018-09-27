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    Катерина Козлова в двох сетах обіграла шосту сіяну на шляху до півфіналу

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    Катерина Козлова в двох сетах обіграла шосту сіяну на шляху до півфіналу

    Катерина Козлова здобула перемогу в чвертьфіналі змагань

    Тенісистки провели другий очний матч. У минулому році Козлова перемогла Анну-Кароліну Шмідлову в фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (6-7(1), 6-4, 6-1).

    Сьогодні на старті матчу дівчата обмінялися брейками (2-2), а потім українка виграла 4 з наступних п'яти геймів. Козлова пішла у відрив з двома брейками в другій партії, хоча подати на матч при 5-1 не зуміла. Але вже на наступній подачі Анни-Кароліни наша тенісистка заробила потрійний матчбол і з першої ж спроби реалізувала можливість завершити гру на свою користь.

    В 1/2 фіналу українку чекає поєдинок з Анастасією Потаповою (Росія, WTA 132) або Далиле Якупович (Словенія, WTA 85).

    Катерина Козлова ще повернеться на корт у четвер в рамках парного чвертьфіналу.

    Чвертьфінал
    Катерина Козлова (Україна) - Анна-Кароліна Шмідлова (Словаччина, 6) 6-3, 6-2

    Джерело: btu.org.ua

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