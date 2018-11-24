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    «Кайрат» виграв Кубок Казахстану

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    Фото взяте з сайту lenta.inform.kz - «Кайрат» виграв Кубок Казахстану
    Фото взяте з сайту lenta.inform.kz

    Футболісти алматинського «Кайрата» завоювали Кубок Казахстану 2018 року, обігравши в фіналі «Атирау»

    Футболісти алматинської «Кайрата» завоювали Кубок Казахстану 2018 року, обігравши у фіналі «Атирау».

    Вирішальна зустріч за трофей, що пройшла у суботу в Астані, завершилася з мінімальним рахунком на користь «Кайрата». Єдиний м'яч був забитий на 15-й хвилині, його автором став Соколенко.

    Слід зазначити, що вже на четвертій хвилині зустрічі у ворота «Атирау» був призначений 11-метровий, але з ударом Ісламхана впорався воротар.

    Таким чином, «Кайрат» став володарем Кубку Казахстану вдев'яте в історії.

    Нагадаємо, що в чемпіонаті країни «Астана» набрала 77 очок, а срібний призер «Кайрат» - 62.

    Таким чином, відрив між першим і другим місцями склав рекордні 15 очок.

    Джерело: terrikon.com

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