«Кайрат» виграв Кубок Казахстану



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Фото взяте з сайту lenta.inform.kz

Футболісти алматинського «Кайрата» завоювали Кубок Казахстану 2018 року, обігравши в фіналі «Атирау»

Футболісти алматинської «Кайрата» завоювали Кубок Казахстану 2018 року, обігравши у фіналі «Атирау».

Вирішальна зустріч за трофей, що пройшла у суботу в Астані, завершилася з мінімальним рахунком на користь «Кайрата». Єдиний м'яч був забитий на 15-й хвилині, його автором став Соколенко.

Слід зазначити, що вже на четвертій хвилині зустрічі у ворота «Атирау» був призначений 11-метровий, але з ударом Ісламхана впорався воротар.

Таким чином, «Кайрат» став володарем Кубку Казахстану вдев'яте в історії.

Нагадаємо, що в чемпіонаті країни «Астана» набрала 77 очок, а срібний призер «Кайрат» - 62.

Таким чином, відрив між першим і другим місцями склав рекордні 15 очок.

Джерело: terrikon.com