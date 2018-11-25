«Кайсеріспор» з Кучером поступився «Аланьяспору» з непристойним рахунком



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Олександр Кучер Фото взяте з сайту mama.ua

«Аланьяспор» розбив «Кайсеріспор» в матчі 13-го туру турецької Суперліги

Гравці «Аланьяспора» на правах господарів швидше розпочали матч, але відзначитися зуміли лише перед свистком на перерву з пенальті.

У другому таймі «Кайсеріспор» вирішив повністю капітулювати і пропустив ще чотири м'ячі.

Після 13-ти турів «Кайсеріспор» залишається у зоні вильоту на 17-му місці. «Аланьяспор» піднявся на 11-ту сходинку.

Варто зазначити, що український захисник Олександр Кучер провів весь матч у складі «Кайсеріспора» і «відзначився» жовтою карткою.

Артем Кравець у заявку на гру не потрапив.

Чемпіонат Туреччини з футболу

Матч 13-го туру

«Аланьяспор» - «Кайсеріспор» - 5:0

Голи: Кампуш, 45+2 (пен.), Карака, 59, Сіссе, 74, 79, Фернандес, 81

Нереалізований пенальті: Сіссе, 21 (А)

Джерело: Динамомания