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    «Кайсеріспор» з Кучером поступився «Аланьяспору» з непристойним рахунком

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    Олександр Кучер - «Кайсеріспор» з Кучером поступився «Аланьяспору» з непристойним рахунком
    Олександр Кучер
    Фото взяте з сайту mama.ua

    «Аланьяспор» розбив «Кайсеріспор» в матчі 13-го туру турецької Суперліги

    Гравці «Аланьяспора» на правах господарів швидше розпочали матч, але відзначитися зуміли лише перед свистком на перерву з пенальті.

    У другому таймі «Кайсеріспор» вирішив повністю капітулювати і пропустив ще чотири м'ячі.

    Після 13-ти турів «Кайсеріспор» залишається у зоні вильоту на 17-му місці. «Аланьяспор» піднявся на 11-ту сходинку.

    Варто зазначити, що український захисник Олександр Кучер провів весь матч у складі «Кайсеріспора» і «відзначився» жовтою карткою.

    Артем Кравець у заявку на гру не потрапив.

    Чемпіонат Туреччини з футболу

    Матч 13-го туру

    «Аланьяспор» - «Кайсеріспор» - 5:0

    Голи: Кампуш, 45+2 (пен.), Карака, 59, Сіссе, 74, 79, Фернандес, 81

    Нереалізований пенальті: Сіссе, 21 (А)

    Джерело: Динамомания

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