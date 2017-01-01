«Кажани» на характері пройшли «Маккабі» в Кубку ЄКВ
- Сьогодні, 21:36
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У наступному раунді на «Кажанів» очікує дуель зі знайомим суперником
Після впевненої перемоги в Україні з рахунком 3:1, «Кажани» програли стартові два сети в Ізраїлі, але зуміли переломити хід матчу, виграти дві партії (3:2) і вийти в 1/16 фіналу Кубка ЄКВ.
Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Володимир Тевкун, на рахунку якого 23 очка (20 атак і 3 блоки).
Хорошу гру провів також Євген Киселюк, який серйозно виручив команду у вирішальні моменти в третій партії.
В активі Киселюка 16 очок (12 атак, 2 блоки і 2 ейси).
Варто окремо виділити блок «Кажанів» - 14 успішних блоків проти семи у суперника.
У наступному раунді на «Кажанів» очікує дуель зі знайомим суперником, сербською «Войводіною», яка і вибила український клуб з єврокубків в минулому сезоні.
Перший матч пройде у Львові 6 або 7 грудня, а у відповідь - 20 грудня в Сербії.
Кубок ЄКВ
1/32 фіналу
«Маккабі» (Ізраїль) - «Кажани» (Україна) 3:2 (25:22, 25:21, 24:26, 19:25, 15:13)
Джерело: sportarena.com