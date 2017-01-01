«Кажани» на характері пройшли «Маккабі» в Кубку ЄКВ

У наступному раунді на «Кажанів» очікує дуель зі знайомим суперником

Після впевненої перемоги в Україні з рахунком 3:1, «Кажани» програли стартові два сети в Ізраїлі, але зуміли переломити хід матчу, виграти дві партії (3:2) і вийти в 1/16 фіналу Кубка ЄКВ. Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Володимир Тевкун, на рахунку якого 23 очка (20 атак і 3 блоки). Хорошу гру провів також Євген



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У наступному раунді на «Кажанів» очікує дуель зі знайомим суперником

Після впевненої перемоги в Україні з рахунком 3:1, «Кажани» програли стартові два сети в Ізраїлі, але зуміли переломити хід матчу, виграти дві партії (3:2) і вийти в 1/16 фіналу Кубка ЄКВ.

Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Володимир Тевкун, на рахунку якого 23 очка (20 атак і 3 блоки).

Хорошу гру провів також Євген Киселюк, який серйозно виручив команду у вирішальні моменти в третій партії.

В активі Киселюка 16 очок (12 атак, 2 блоки і 2 ейси).

Варто окремо виділити блок «Кажанів» - 14 успішних блоків проти семи у суперника.

У наступному раунді на «Кажанів» очікує дуель зі знайомим суперником, сербською «Войводіною», яка і вибила український клуб з єврокубків в минулому сезоні.

Перший матч пройде у Львові 6 або 7 грудня, а у відповідь - 20 грудня в Сербії.

Кубок ЄКВ

1/32 фіналу

«Маккабі» (Ізраїль) - «Кажани» (Україна) 3:2 (25:22, 25:21, 24:26, 19:25, 15:13)

Джерело: sportarena.com