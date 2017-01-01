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    «Кажани» на характері пройшли «Маккабі» в Кубку ЄКВ

    У наступному раунді на «Кажанів» очікує дуель зі знайомим суперником
    Після впевненої перемоги в Україні з рахунком 3:1, «Кажани» програли стартові два сети в Ізраїлі, але зуміли переломити хід матчу, виграти дві партії (3:2) і вийти в 1/16 фіналу Кубка ЄКВ. Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Володимир Тевкун, на рахунку якого 23 очка (20 атак і 3 блоки). Хорошу гру провів також Євген
    • Сьогодні, 21:36
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    У наступному раунді на «Кажанів» очікує дуель зі знайомим суперником

    Після впевненої перемоги в Україні з рахунком 3:1, «Кажани» програли стартові два сети в Ізраїлі, але зуміли переломити хід матчу, виграти дві партії (3:2) і вийти в 1/16 фіналу Кубка ЄКВ.

    Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Володимир Тевкун, на рахунку якого 23 очка (20 атак і 3 блоки).

    Хорошу гру провів також Євген Киселюк, який серйозно виручив команду у вирішальні моменти в третій партії.

    В активі Киселюка 16 очок (12 атак, 2 блоки і 2 ейси).

    Варто окремо виділити блок «Кажанів» - 14 успішних блоків проти семи у суперника.

    У наступному раунді на «Кажанів» очікує дуель зі знайомим суперником, сербською «Войводіною», яка і вибила український клуб з єврокубків в минулому сезоні.

    Перший матч пройде у Львові 6 або 7 грудня, а у відповідь - 20 грудня в Сербії.

    Кубок ЄКВ

    1/32 фіналу

    «Маккабі» (Ізраїль) - «Кажани» (Україна) 3:2 (25:22, 25:21, 24:26, 19:25, 15:13)

    Джерело: sportarena.com

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