Кемпбеллу мало: хоче ще один бій проти Ломаченка



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Люк Кемпбелл Фейсбук

Українець уже перемагав британця в чемпіонському поєдинку

Британський боксер легкої ваги Люк Кемпбелл повідомив про бажання реваншу проти українця Василя Ломаченка.

«Не можу сказати, що я найкращий в легкій вазі, оскільки в ній все ще виступає Ломаченко. Але крім нього я сильніший будь-кого. Я стаю все кращим та кращим. Не можу дочекатися повернення в ринг. Плануємо провести бій у грудні. Я хочу отримати ще один шанс проти Ломаченка. Якщо в мене буде ще одна спроба, я виступлю набагато краще, ніж першого разу», - передає слова Кемпбелла канал Boxing Social.

Нагадаємо, 31 серпня Ломаченко переміг Кемпбелла в Лондоні одноголосним рішенням суддів після 12-ти раундів. Українець відібрав у британця титул чемпіона світу за версією WBC, об'єднавши його з поясами WBA Super і WBO.