Керівництво ФК «Металіст 1925» вигнало Валяєва та призначило Горяїнова головним тренером



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Фото ФК «Металіст 1925»

За словами керівників клубу, Валяєв удався до інтриг і конфліктував зі співробітниками

Рішенням керівництва ФК «Металіст 1925», через невідповідність етичним і професійним якостям, зневагу до честі та гідності футболістів і працівників клубу, головний тренер Сергій Валяєв відсторонений від виконання обов'язків.

Про це колективу команди перед початком тренування повідомив генеральний директор Володимир Лінке, інформує офіційний сайт харківського клубу.

За дорученням Володимира Лінке, вечірнє заняття провів асистент головного тренера Сергій Ралюченко.

Виконувати обов'язки головного тренера буде Олександр Горяїнов.

«Беру на себе всю відповідальність за мою рекомендацію Сергія Валяєва та призначення його на посаду головного тренера нашого клубу. Це моя особиста помилка, оскільки я не міг уявити, що виважена, спокійна та толерантна людина, яка добре працювала у нашій команді «Металіст Юніор», отримавши всі повноваження і владу керівника, перетворилася на грубу, непослідовну, безсистемну особу», - сказав Лінке.

«Валяєв вдався до інтриг, конфліктів майже з усіма співробітниками, створення різних угрупувань у командному середовищі, зневаги до ветеранів і провідних гравців, образ і безпідставних звинувачень, особливо тих, хто зробив особистий значний внесок у створення команди та її переможний поступ», - додав директор клубу.