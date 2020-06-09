Керівництво НБА визначилося з форматом «поскоронавірусного» сезону
Кількість матчів не зменшиться. Зросте їх щільність
Керівництво НБА планує провести наступний регулярний чемпіонат у повноцінному форматі, повідомляє RealGM. Ліга має намір організувати першість з 82-х поєдинків для кожної окремо взятої команди. При цьому очікується, що розклад турніру вийде щільнішим.
У календарі з'явиться більше серій, що включають в себе по чотири матчі за п'ять днів для кожної з команд. В останні роки в НБА намагалися відійти від такої практики, щоб знизити навантаження на баскетболістів. Про ці плани Ліги розповів генеральний менеджер «Атланти Гокс» Тревіс Шленк.
Відзначимо, що регулярний чемпіонат НБА сезону-2020/2021 планується розпочати 1 грудня.
Відновлення нинішнього сезону заплановане на 31 липня. Всі матчі залишку чемпіонату-2019/2020 відбудуться в Орландо (штат Флорида, США).