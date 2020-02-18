Баскетбольне Євро-2021: Збірна України рветься у бій



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Збірна України провела відкрите тренування ФБУ

Чоловіча національна баскетбольна збірна України у четвер, 20 лютого, розпочинає виступи у кваліфікації Євро-2021

У Граці команда зіграє з Австрією, а 23 лютого у Запоріжжі у палаці спорту «Юність» прийме Угорщину (початок матчу – 18:00).

Перед відльотом до Австрії збірна провела у вівторок відкрите тренування у Києві, в якому взяли участь 16 виконавців: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Максим Закурдаєв, Кирило Марченко, Олександр Липовий, Богдан Близнюк, Іван Ткаченко, Павло Крутоус, Максим Пустозвонов, Олександр Беліков, В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов, В’ячеслав Петров, В’ячеслав Кравцов і Артем Пустовий.

Наставник українських баскетболістів Айнарс Багатскіс підкреслив, що до головної команди країни приїхали усі, кого викликав тренерський штаб:

«Дуже важливо, щоб у команди був присутній дух переможців, щоб хлопці були готові боротися, не шукали виправдань, щоб і тренери і гравці ставили найвищі цілі. Усі ті, кого ми викликали, приїхали. Це показник того, що гравцям слово «Україна» дороге. Завжди кажу, нам треба думати насамперед про свій баскетбол, про його якість. І у захисті, і в нападі».

Відкрите тренування збірної України з баскетболу - 18.02.2020 Автор: ФБУ

Гарну атмосферу, яка панує в команди, відзначив віцекапітан збірної Денис Лукашов:

«Дуже радий знову побачитися з усіма хлопцями. Ще позавчора багато хто грав у своїх чемпіонатах і кубках, а сьогодні вже у збірній. Прагнемо добре стартувати у кваліфікаційному турнірі, віддячити Україні, яка дала нам усе. В команді гарна атмосфера, усі готові виконувати завдання у збірній. Нині нема слабких суперників. Будемо боротися, усе в наших руках».

Євро 2021 - Україна - Угорщина - Дивіться ефектний анонс матчу Автор: ФБУ

Збірна України виступає у відбірковій групі F Євро-2021. Крім австрійців та угорців, опонентами нашої команди у боротьбі за путівку на Євробаскет будуть чільні чемпіони субконтиненту - збірна Словенії.

Джерело: Укрінформ