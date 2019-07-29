  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Керівництво «Реала» розлютило Бейла відмовою продати його в китайський клуб

    • Розсилка
    Гарет Бейл - Керівництво «Реала» розлютило Бейла відмовою продати його в китайський клуб
    Гарет Бейл

    «Цзянсу Сунін» був готовий підписати з вінгером трирічний контракт із зарплатою €22 млн на рік

    Півзахисник «Реала» Гарет Бейл був неймовірно розлючений після того, як зірвався його перехід в китайський клуб «Цзянсу Сунінг», повідомляє The Sun. У футболіста і його оточення через це остаточно зіпсувалися відносини з президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом.

    Раніше повідомлялося, що клуби досягли принципової домовленості про трансфер Бейла. «Цзянсу Сунін» був готовий підписати з вінгером трирічний контракт із зарплатою €22 млн на рік.

    Зазначалося, що трансфер валлійця не відбудеться через фінансові вимог «вершкових». На «Сантьяго Бернабеу» порахували, що 30-річний футболіст все ще залишається досить цінним гравцем, а пропозиція «Цзянсу Сунін» є заниженою.

    Гарет виступає за «Реал» з 2013 року. У минулому сезоні на клубному рівні він забив 14 м'ячів і віддав 7 результативних передач в 42 матчах у всіх турнірах.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ