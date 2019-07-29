Керівництво «Реала» розлютило Бейла відмовою продати його в китайський клуб



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Гарет Бейл

«Цзянсу Сунін» був готовий підписати з вінгером трирічний контракт із зарплатою €22 млн на рік

Півзахисник «Реала» Гарет Бейл був неймовірно розлючений після того, як зірвався його перехід в китайський клуб «Цзянсу Сунінг», повідомляє The Sun. У футболіста і його оточення через це остаточно зіпсувалися відносини з президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом.

Раніше повідомлялося, що клуби досягли принципової домовленості про трансфер Бейла. «Цзянсу Сунін» був готовий підписати з вінгером трирічний контракт із зарплатою €22 млн на рік.

Зазначалося, що трансфер валлійця не відбудеться через фінансові вимог «вершкових». На «Сантьяго Бернабеу» порахували, що 30-річний футболіст все ще залишається досить цінним гравцем, а пропозиція «Цзянсу Сунін» є заниженою.

Гарет виступає за «Реал» з 2013 року. У минулому сезоні на клубному рівні він забив 14 м'ячів і віддав 7 результативних передач в 42 матчах у всіх турнірах.