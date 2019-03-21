Керівник українського біатлону окреслив склад збірної на Олімпіаду-2022



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Володимир Бринзак тримає руку на пульсі UA-Футбол

Володимир Бринзак стверджує, що цей список узгоджувався з тренером команди

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав молодих спортсменів, які будуть готуватися до Олімпіади-2022.

«Ми вже поговорили з Санітрою (старшим бренером чоловічої збірної - авт.) і попередньо визначили коло молодих спортсменів, з якими будемо готуватися до Олімпіади в Пекіні. Це Дудченко, Труш, Лесюк, Цимбал... Плюс ті спортсмени, які несли на собі основне навантаження цього сезону, включаючи Тищенка та Ткаленка. Ось це команда, яку ми будемо намагатися виводити на Пекін. І я впевнений, що ми можемо зробити конкурентоспроможну команду, принаймні, в естафетах», - сказав Бринзак.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 березня, в норвезькому Голменколлені жіночим спринтом стартує заключний етап Кубка світу з біатлону сезону-2018/2019.

Джерело: biathlon.com.ua