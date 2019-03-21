  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Керівник українського біатлону окреслив склад збірної на Олімпіаду-2022

    • Розсилка
    Володимир Бринзак тримає руку на пульсі - Керівник українського біатлону окреслив склад збірної на Олімпіаду-2022
    Володимир Бринзак тримає руку на пульсі
    UA-Футбол

    Володимир Бринзак стверджує, що цей список узгоджувався з тренером команди

    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав молодих спортсменів, які будуть готуватися до Олімпіади-2022.

    Читайте також

    «Ми вже поговорили з Санітрою (старшим бренером чоловічої збірної - авт.) і попередньо визначили коло молодих спортсменів, з якими будемо готуватися до Олімпіади в Пекіні. Це Дудченко, Труш, Лесюк, Цимбал... Плюс ті спортсмени, які несли на собі основне навантаження цього сезону, включаючи Тищенка та Ткаленка. Ось це команда, яку ми будемо намагатися виводити на Пекін. І я впевнений, що ми можемо зробити конкурентоспроможну команду, принаймні, в естафетах», - сказав Бринзак.

    Нагадаємо, що сьогодні, 21 березня, в норвезькому Голменколлені жіночим спринтом стартує заключний етап Кубка світу з біатлону сезону-2018/2019.

    Джерело: biathlon.com.ua

    Читайте також
    Тарас Лесюк Юрай Санітра Володимир Бринзак Олімпіада-2022 Віталій Труш Антон Дудченко Богдан Цимбал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ