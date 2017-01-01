Кейн обійшов Мессі і став найрезультативнішим гравцем у 2017 році

Нападник «Тоттенгема» продовжує вражати своєю результативністю

Нападник «Тоттенгема» Харрі Кейн в матчі 20-го туру чемпіонату Англії проти «Саутгемптона» (5:2) зробив хет-трик. Цей м'яч став для нього 56-м у 2017 році. Таким чином, англієць випередив за цим показником нападника «Барселони» Ліонеля Мессі (54 голи). Кейн забив 56 голів в 52 матчах: 49 голів за



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Харрі Кейн. Фото: Twitter АПЛ

Нападник «Тоттенгема» продовжує вражати своєю результативністю

Нападник «Тоттенгема» Харрі Кейн в матчі 20-го туру чемпіонату Англії проти «Саутгемптона» (5:2) зробив хет-трик.

Цей м'яч став для нього 56-м у 2017 році.

Таким чином, англієць випередив за цим показником нападника «Барселони» Ліонеля Мессі (54 голи).

Кейн забив 56 голів в 52 матчах: 49 голів за «Тоттенгем» і 7 за збірну Англії.

Форвард також обігнав Кріштіану Роналду («Реал»), Едінсона Кавані («ПСЖ») і Роберта Левандовськи («Баварія»), які забили по 53 м'ячі.

Джерело: sports.ru