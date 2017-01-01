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    Кейн обійшов Мессі і став найрезультативнішим гравцем у 2017 році

    Нападник «Тоттенгема» продовжує вражати своєю результативністю
    Нападник «Тоттенгема» Харрі Кейн в матчі 20-го туру чемпіонату Англії проти «Саутгемптона» (5:2) зробив хет-трик. Цей м'яч став для нього 56-м у 2017 році. Таким чином, англієць випередив за цим показником нападника «Барселони» Ліонеля Мессі (54 голи). Кейн забив 56 голів в 52 матчах: 49 голів за
    • Сьогодні, 08:32
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    Харрі Кейн. Фото: Twitter АПЛ
    Харрі Кейн. Фото: Twitter АПЛ

    Нападник «Тоттенгема» продовжує вражати своєю результативністю

    Нападник «Тоттенгема» Харрі Кейн в матчі 20-го туру чемпіонату Англії проти «Саутгемптона» (5:2) зробив хет-трик.

    Цей м'яч став для нього 56-м у 2017 році.

    Таким чином, англієць випередив за цим показником нападника «Барселони» Ліонеля Мессі (54 голи).

    Кейн забив 56 голів в 52 матчах: 49 голів за «Тоттенгем» і 7 за збірну Англії.

    Форвард також обігнав Кріштіану Роналду («Реал»), Едінсона Кавані («ПСЖ») і Роберта Левандовськи («Баварія»), які забили по 53 м'ячі.

    Джерело: sports.ru

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