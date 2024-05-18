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Харлан виборола «срібло» Кубка світу з фехтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Харлан виборола «срібло» Кубка світу з фехтування
У півфіналі у рівному матчі Харлан змогла дотиснути японку Місакі Емуру

У фіналі Ольга поступилася Сарі Бальцер з Франції

Ольга Харлан сьогодні, 18 травня, здобула срібло Кубка світу в Пловдиві (Болгарія). Про це інформує Base of Ukrainian sports.

У півфіналі у рівному матчі Харлан змогла дотиснути японку Місакі Емуру з рахунком 15-13 та вийти до фіналу.

У головному матчі Ольга зійшлася з топшаблісткою світу Сарою Бальцер з Франції. Початок матчу залишився за суперницею, і вона змогла дотримати перевагу та виграти з рахунком 15-8.

Таким чином, Ольга Харлан здобуває срібло Кубка світу та вже завтра, 19 травня, разом з командою намагатиметься захистити титул чемпіонок етапу Кубка світу.

Нагадаємо, українська команда рапіристок 4 травня здобула бронзу на етапі Кубка світу в Гонконзі.

Ця нагорода є історичною для вітчизняного фехтування, адже ніколи раніше на етапах Кубка світу рапіристки з нашої країни не мали будь-яких нагород у команді.

Теги: Ольга Харлан Фехтування

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