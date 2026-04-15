Харпер став першим в історії дворазовим найкращим гравцем сезону Єврокубка

Артем Худолєєв

фото: Reuters

Захисника «Хапоеля» з Єрусалиму Джареда Харпера визнано найціннішим гравцем Єврокубку в сезоні-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Євроліги.

Харпер став першим в історії баскетболістом, який здобув цей титул вдруге поспіль.

Голосування проводилося серед головних тренерів команд Єврокубку (35%), капітанів команд (35%), представників ЗМІ (20%) та вболівальників (10%). 

У регулярному сезоні Харпер посів друге місце за набраними очками (19,5 у середньому за гру) та друге місце за показником ефективності (22,2). Він став єдиним гравцем, який набирав щонайменше 10 очок у кожному матчі регулярного сезону. Найкращим для нього став 17 тур, у якому він відзначився 30 очками у зустрічі з У-БТ.

У цьому сезоні Єврокубку Харпер тричі визнавався MVP туру: у 5-му турі з показником ефективності 36, у 6-му турі (37) та у 17-му турі (33).

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
