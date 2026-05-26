Триразовий призер Олімпіад з фігурного катання ошелешив вболівальників своїм поверненням

Ілля Мандебура
Японський фігурист був однією з найбільших зірок своєї країни, але вирішив доволі рано завершити виступи на професійному рівні
фото: The Yomiuri Shimbun
Титулований японський фігурист виступатиме в кардинально іншому виді програми 

Триразовий олімпійський призер та дворазовий чемпіон світу в чоловічому одиночному катанні Сьома Уно оголосив про своє повернення у великий спорт. Про це повідомляє «Главком».

Сенсаційний камбек японця

28-річний фігурист кардинально змінює амплуа – він повертається як танцюрист на льоду, а його партнеркою стала відома фігуристка, чемпіонка світу серед юніорів 2016 року Марін Хонда, з якою Уно зустрічається з 2022 року. Головною метою новоствореного дуету є завоювання путівку на зимові Олімпійські ігри 2030 року у Французьких Альпах.

Обидва спортсмени оголосили про завершення кар'єри в одиночному катанні ще у першій половині 2024 року і після цього разом виступали в льодових шоу, зокрема в продюсованому Уно проєкті Ice Brave. На пресконференції в Токіо фігурист зізнався, що рішення про повернення та перехід у танці вони з дівчиною ухвалили ще в жовтні 2024 року. Фігурист тверезо оцінював свої сили і розумів, що намагатися відібратися на Ігри в Мілані-Кортіні всього за один сезон було б нереально. Хонда, яка на чотири роки молодша за партнера, спочатку сумнівалася, чи варто знову повертатися до виснажливих тренувань, але зрештою погодилася на цей виклик, щоб спробувати вперше в кар'єрі потрапити на Олімпіаду.

Підготовка до нового етапу кар'єри фігуристів

Навесні пара провела двотижневий тренувальний збір у Монреалі, де відчула всю специфіку нової дисципліни. Уно зазначив, що танці виявилися неймовірно вимогливими фізично й технічно: три години роботи над 10-секундним елементом програми тут є абсолютною нормою. Попри величезні труднощі, фігуристи наголошують, що повернулися не заради розваги, а виключно заради перемог. Очікується, що офіційний дебют дуету відбудеться у жовтні 2026 року в межах кваліфікації до чемпіонату Японії.

Цікаво, що Уно, який 1 травня підписав контракт із кіберспортивною командою Varrel, з притаманним йому гумором запевнив, що легко поєднуватиме професійний геймінг із фігурним катанням, адже в добі є 24 години. 

Теги: олімпійські ігри фігурне катання спорт

