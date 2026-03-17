Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна перемогла Азербайджан у заключному матчі першого раунду відбору на Євробаскет

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України повністю контролювала перебіг поєдинку заключного туру першого раунду відбору на Чемпіонат Європи
фото: Федерація баскетболу України

Синьо-жовті забезпечили собі комфортну перевагу після першої чверті, яку зуміли втримати

Жіноча збірна України з баскетболу перемогла Азербайджан у шостому турі першого раунду кваліфікації на Чемпіонат Європи 2027 з рахунком 55:73. Про це повідомляє «Главком»

Перша чверть

Матч розпочався з результативної атаки збірної Азербайджану: першими рахунок відкрили саме господарки майданчика, коли Лейла Аллахвердієва успішно завершила прохід під кільце та принесла своїй команді два очки. Втім, українська команда досить швидко перехопила ініціативу та відповіла потужним ривком. Синьо-жовті організували серію 0:7, продемонструвавши злагоджену гру в нападі. Каріна Панчук, Тетяна Юркевічус та Анжеліка Ляшко по черзі реалізували схожі атаки, активно використовуючи проходи під кільце. Особливо варто відзначити Ляшко, яка не лише влучила, а й заробила фол, успішно завершивши атаку «енд-ваном».

Хоча збірній Азербайджану вдалося ненадовго перервати результативну серію українок, команда Євгена Мурзіна одразу ж відповіла новим потужним ривком – цього разу він склав 0:9 за очками. Завдяки помилкам суперниць в нападі українки продовжували нарощувати свою перевагу. У підсумку перша чверть завершилася з переконливим рахунком 6:18 на користь України, що заклало основу для перемоги синьо-жовтих у цьому поєдинку.

Друга чверть

На старті другої чверті українська команда лише зміцнила свою перевагу, продовживши контролювати хід зустрічі. Синьо-жовті впевнено діяли в нападі та довели свою перевагу до 20 очок. Важливу роль у цьому відіграли влучні кидки з дистанції, зокрема, дальня спроба у виконанні Юлія Гутевич, яка додала команді впевненості. Щоправда, збірна Азербайджану не дозволила суперницям остаточно відірватися й поступово почала знаходити свої моменти в атаці. Господарки майданчика скористалися кількома помилками українок і змогли скоротити відставання до 14 очок, повернувши інтригу в матч.

Утім, кінцівка першої половини залишилася за українською командою. На останній хвилині чверті Карина Панчук впевнено завершила прохід під кошик, встановивши підсумковий рахунок перед великою перервою – 23:39 на користь України. 

Третя чверть

Після паузи українська команда продовжила впевнено контролювати гру. Уже на першій хвилині відрізку Юлія Гутевич відзначилася черговим влучним триочковим кидком, після чого тренерський штаб збірної Азербайджану змушений був оперативно взяти тайм-аут, намагаючись змінити хід поєдинку. Це рішення частково дало результат: господарки майданчика змогли провести дві результативні атаки поспіль і дещо скоротити відставання. Однак українська команда швидко повернула контроль над грою, демонструючи більш злагоджені дії як у нападі, так і в обороні.

Додатковою проблемою для збірної Азербайджану стала надмірна агресивність у захисті. Часті порушення правил призводили до великої кількості фолів, що регулярно відправляло українок на лінію штрафних кидків. Синьо-жовті впевнено користувалися цими можливостями, стабільно поповнюючи свій очковий доробок. Через це українська команда не лише зберегла перевагу, а й знову збільшила її до позначки у 20 очок. Перед заключною чвертю рахунок становив 39:59 на користь України, що створювало комфортний запас на завершальну частину матчу.

Четверта чверть

Заключна десятихвилинка матчу стала певним віддзеркаленням подій третьої чверті, де ініціативою частіше володіла збірна Азербайджану. Господарки майданчика активно розпочали відрізок і зуміли відзначитися влучним дальнім кидком, намагаючись скоротити відставання та повернути інтригу в гру. Українській команді в цей період не завжди вдавалося діяти безпомилково в захисті, що призводило до порушень правил. Як наслідок, суперниці регулярно отримували можливість набирати очки з лінії штрафних кидків, поступово скорочуючи різницю в рахунку.

Попри перевагу Азербайджану в четвертій чверті, українки зберегли контроль над загальною ситуацією на майданчику. Створений раніше відрив виявився достатнім, аби не дозволити суперницям серйозно загрожувати результату. Навіть програвши заключний відрізок з рахунком 14:16, українська команда впевнено довела матч до перемоги з рахунком 55:73. Цей результат дозволив синьо-жовтим успішно завершити перший раунд відбору. 

Кваліфікація Чемпіонату Європи 2027. Жінки

Азербайджан – Україна 55:73 (6:18, 17:21, 16:20, 16:14)

Україна: Тиха 5 очок + 6 підбирань + 2 асисти, Ляшко 7 очок + 3 підбирання + 1 асист, Панчук 11 + 4 підбирання + 2 асисти, Уро-Нілє 9 очок + 3 підбирання + 2 асисти, Юркевічус 3 очки + 5 підбирань + 6 асистів – старт, Кулеша 13 очок + 10 підбирань, Бойко 2 очки, Гутевич 8 очок + 2 підбирання + 3 асисти, Тупало 5 очок + 1 підбирання + 2 асисти, Ковтун 10 очок + 11 підбирань + 1 асист, Кононученко 0 + 5 підбирань + 3 асисти

Турнірні перспективи команди

Ця гра не мала турнірного значення, а тому команди лишилися на тих же позиціях, що і були: Україна стала третьою в групі, а Азербайджан - четвертим. Ключовою для України буде розв’язка в групах A та D. Для виходу до другого етапу відбору українській команді потрібні поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем та поразка Швейцарії від Австрії. За таких умов синьо-жовті заберуть останнє прохідне місце за рейтингом третіх місць та продовжать боротьбу за Євробаскет-2027. 

Турнірна таблиця групи E

  1. Болгарія: 5 перемог, 10 очок
  2. Чорногорія: 3 перемоги, 9 очок
  3. Україна: 3 перемоги, 9 очок
  4. Азербайджан: 0 перемог, 6 очок

Нагадаємо, що Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету. 

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну