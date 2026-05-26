Один з фаворитів «Ролан Гарросу» зіштовхнувся з проблемами зі здоров'ям на старті турніру

Каспер Рууд двічі у своїй кар'єрі грав за титул на кортах у Парижі
Каспер Рууд пояснив, чому в нього був настільки напружений матч проти росіянина

Дворазовий фіналіст Ролан Гаррос, норвежець Каспер Рууд, ледве не створив головну антисенсацію старту турніру, хоча і зумів врятувати матч першого раунду. Про це повідомляє «Главком».

Неприємна ситуація норвежця

У поєдинку першого кола проти «нейтрального» Романа Сафіулліна норвезький тенісист, який зараз посідає 15-те місце в рейтингу ATP, упевнено лідирував із рахунком 6:2, 7:6, 5:2 і мав п'ять матчпойнтів. Однак у цей момент його наздогнали симптоми теплового удару через спеку в Парижі, яка сягала 33°C. У Рууда почалися судоми, сильне запаморочення та проблеми із зором. Програвши третій сет з рахунком 5:7, у четвертому норвежець практично не рухався, перетворившись, за його власними словами, на зомбі чи привида, і поступився з рахунком 0:6. Попри катастрофічний стан і думки про виліт, він усе ж знайшов сили переломити хід подій у вирішальній партії та вирвав підсумкову перемогу – 6:2, 7:6(5), 5:7, 0:6, 6:2.

Що допомогло норвежцю?

На пресконференції Рууд зізнався, що під час матчу свідомо віддав четвертий сет, щоб знизити температуру тіла за допомогою льоду та холодної води, а також скористався медичним таймаутом суперника, який також страждав від спеки. Крім того, норвежця надихнули приклади лідерів туру, Янніка Сіннера та Карлоса Алькараса, які на цьогорічному Australian Open так само долали судоми в екстремальних умовах і вигравали вирішальні п'ятисетові матчі. Спеціаліст із ґрунтових кортів, який тиждень тому грав у фіналі Рима проти Сіннера, висловив гордість, що не здався, і тепер фокусується на швидкому відновленні перед наступними раундами.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка розплакалася після свого вильоту з «Ролан Гарросу». Ціньвень Чжень не змогла стримати емоцій на післяматчевій пресконференції. 

Теги: Ролан Гаррос запаморочення теніс

