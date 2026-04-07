Возз'єднання братів. Стеф і Сет Каррі зіграли разом у матчі НБА після 12 років очікування

Востаннє баскетболісти грали разом ще в старшій школі

Брати Стефен та Сет Каррі опинилися у центрі історії: вони вперше в кар'єрі зіграли в одному матчі за одну команду в НБА. Про це повідомляє «Главком».

Особливий матч для Стефа Каррі

У неділю, 5 квітня 2026 року, «Голден Стейт Ворріорз» зійшлися проти «Х'юстон Рокетс» у домашньому поєдинку. Хоча Сет Каррі приєднався до клубу як вільний агент ще 1 грудня, травми обох братів не дозволяли їм вийти на паркет разом аж до цього моменту. 38-річний Стефен Каррі повернувся у гру після травми коліна, через яку він був поза грою з кінця січня. Його повернення виявилося яскравим: він набрав 29 очок за 26 хвилин ігрового часу.

Попри зусилля лідера, «Ворріорз» поступилися «Рокетс» з мінімальним рахунком 116:117. Цей матч став 1065-м у легендарній кар'єрі Стефена, який є чотириразовим чемпіоном НБА та найкращим снайпером в історії ліги за кількістю реалізованих триочкових. Для Сета це 12-й сезон у лізі, за який він встиг змінити 10 команд, перш ніж возз'єднатися з братом у Сан-Франциско.

Здійснення мрії

Коли Стеф Каррі увійшов у гру за 6:19 до кінця другої чверті, брати офіційно стали партнерами по команді в офіційному матчі НБА. Останній раз вони грали разом ще у старшій школі «Шарлотт Крістіан».

«Це було по-справжньому особливим. Я жартома називав нас «братами по реабілітації», бо весь цей рік ми обидва боролися з травмами», – зізнався Стефен Каррі в коментарі для The Athletic. 35-річний Сет Каррі, який набрав у матчі 6 очок, назвав цю подію втіленням мрії. Одразу після фінальної сирени він попросив ігрову майку брата, щоб оформити її в рамку поруч зі своєю. За зворушливим моментом з трибун спостерігала їхня мати Соня Каррі, яка фіксувала історичну гру на відео.

