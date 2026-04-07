Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Возз'єднання братів. Стеф і Сет Каррі зіграли разом у матчі НБА після 12 років очікування

glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Стеф і Сет Каррі довго чекали на момент спільного дебюту в головній лізі світу
фото: Reuters

Востаннє баскетболісти грали разом ще в старшій школі

Брати Стефен та Сет Каррі опинилися у центрі історії: вони вперше в кар'єрі зіграли в одному матчі за одну команду в НБА. Про це повідомляє «Главком»

Особливий матч для Стефа Каррі

У неділю, 5 квітня 2026 року, «Голден Стейт Ворріорз» зійшлися проти «Х'юстон Рокетс» у домашньому поєдинку. Хоча Сет Каррі приєднався до клубу як вільний агент ще 1 грудня, травми обох братів не дозволяли їм вийти на паркет разом аж до цього моменту. 38-річний Стефен Каррі повернувся у гру після травми коліна, через яку він був поза грою з кінця січня. Його повернення виявилося яскравим: він набрав 29 очок за 26 хвилин ігрового часу.

Попри зусилля лідера, «Ворріорз» поступилися «Рокетс» з мінімальним рахунком 116:117. Цей матч став 1065-м у легендарній кар'єрі Стефена, який є чотириразовим чемпіоном НБА та найкращим снайпером в історії ліги за кількістю реалізованих триочкових. Для Сета це 12-й сезон у лізі, за який він встиг змінити 10 команд, перш ніж возз'єднатися з братом у Сан-Франциско.

Здійснення мрії

Коли Стеф Каррі увійшов у гру за 6:19 до кінця другої чверті, брати офіційно стали партнерами по команді в офіційному матчі НБА. Останній раз вони грали разом ще у старшій школі «Шарлотт Крістіан».

«Це було по-справжньому особливим. Я жартома називав нас «братами по реабілітації», бо весь цей рік ми обидва боролися з травмами», – зізнався Стефен Каррі в коментарі для The Athletic. 35-річний Сет Каррі, який набрав у матчі 6 очок, назвав цю подію втіленням мрії. Одразу після фінальної сирени він попросив ігрову майку брата, щоб оформити її в рамку поруч зі своєю. За зворушливим моментом з трибун спостерігала їхня мати Соня Каррі, яка фіксувала історичну гру на відео.

Нагадаємо, що новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла. 22-річний Різ став гравцем, який найшвидше досяг позначки в 100 підбирань за кар'єру з 1992 року. 

Теги: Стеф Каррі баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua