Світоліна оцінила свої шанси здобути титулу «Ролан Гарросу» 2026

Українка вважає, що є п’ять тенісисток, у яких більше шансів виграти цей турнір

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила свої шанси перемогти на «Ролан Гарросі» 2026 року і здобути дебютний Грендслем. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом турніру аналітичний портал Opta оцінював шанси Світоліної на перемогу на «Ролан Гаррос» (Відкритий чемпіонат Франції) у 1.33%. Водночас українка підходила до турніру після перемоги на WTA 1000 у Римі, де обіграла зокрема Єлену Рибакіну та Ігу Свьонтек.

Старт «Ролан Гарросу» 2026 виявився для українки надважким. Еліна у трисетовому протистоянні дотиснула угорку Анну Бондар, завдяки чому перервала серію поразок проти незручної суперниці. На пресконференції після перемоги у першому матчі Світоліна заявила, що не вважає себе головною претенденткою на титул, попри успішний відрізок сезону на ґрунті.

«Я не думаю про це занадто багато. Мені здається, люди занадто багато про це говорять. Так, я в хорошій формі, але думаю, що є гравчині, які все ще є більш явними фаворитками, ніж я. Є принаймні п’ять тенісисток, у яких, як мені здається, більше шансів виграти цей турнір.

Особисто я була повністю зосереджена на першому колі, тому що це був для мене справді великий виклик. Потрібно просто продовжувати робити важку роботу, зосередитися на відновленні та ігровому плані на наступний раунд», – розповіла Світоліна.

Наступною суперницею Світоліної на Відкритому чемпіонаті Франції стане Кейтлін Кеведо, яка вперше виступає в основній сітці турніру рівня Грендслем.

Нагадаємо, Світоліна проводить свій найуспішніший сезон за останні вісім років. Від початку сезону Світоліна виграла вже два трофеї: у січні перша ракетка України стала переможницею WTA 500 в Окленді, а також виграла турнір WTA 1000 у Римі, здобувши 20-й титул у кар’єрі.

Колишня шоста ракетка світу французький тенісист Гаель Монфіс зворушливо звернувся до української тенісистки Еліни Світоліної після свого останнього матчу в кар'єрі на «Ролан Гаррос».

«Я хотів би подякувати своїй дружині. Без неї мене, мабуть, не було б тут сьогодні ввечері. Ми разом уже вісім чудових років. Ти підтримувала мене та любила. Ти подарувала мені найголовніший подарунок – нашу дочку. Люблю тебе», – заявив Монфіс.

Гаель також зазначив, що Еліна завжди знала, як підтримати його як чоловіка, а не як тенісиста. Під час виступу Монфіса Світоліна не змогла стримати сліз.