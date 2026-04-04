У збірній України з баскетболу може з'явитися американець

Реклама
Антон Федорців
Антон Федорців
«Синьо-жовті» під час останньої міжнародної паузи
фото: FIBA

Вітчизняний функціонер поділився деталями з перших уст

Генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський розповів подробиці процесу натуралізації гравця для національної команди на пресконференції за підсумками регулярної частини сезону Суперліги, повідомляє «Главком».

«Щодо легіонера, то ми постійно працюємо. Але це непросто зробити під час війни. Ми працюємо. З керівництвом держави маємо порозуміння, ми вже були за крок до того, щоб реалізувати це. Але американець, на якого ми розраховували, зараз грає в Ізраїлі. Йому треба було приїхати в Україну, щоб подати документи», – заявив функціонер.

За словами Драбіковського, спершу ФБУ планувала оформити всі документи в Ізраїлі. Українське посольство було готове посприяти процесу, але в останній момент міністерство закордонних справ змінило думку. Чиновники наполягали на приїзді баскетболіста до України.

«Ми домовилися про Ужгород, його вже чекали. Ми мали розроблений план поїздки – до Будапешта, зустріч, графік, бо на залагодження справ він мав півтори доби. Але не склалося. А зараз, коли почалася війна в Перській затоці, то призупинили чемпіонат, а він взагалі поїхав у США і кілька тижнів не виходив на зв'язок», – пояснив генсек федерації.

Тепер ФБУ запланувала оформити всі необхідні документи за океаном. Посольство України в США ввімкнеться в процес, щойно американець звернеться до дипломатичної установи. Оскільки він залишається американським резидентом, то зможе подати документи там.

У федерації розраховують, що американець зможе одягнути майку національної команди вже в липні. На «синьо-жовтих» посеред літа чекатимуть два поєдинки кваліфікації до ЧС-2027. Спершу підопічні Айнарса Багатскіса зустрінуться з Грузією (2 липня), а потім протистоятимуть Данії (5 липня).

Реклама. 21+

Захід організовано за підтримки титульного спонсора Федерації баскетболу України та збірної України GGBET . Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та унікальний ігровий досвід. Підтримуй Україну разом із GGBET!

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: баскетбол Федерація баскетболу України

