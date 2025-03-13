Українець Шульга став баскетболістом року в конференції Atlantic-10 NCAA

Шульга став кращим в команді за результативністю з 15,5 очками за гру

Шульга двічі визнавався найкращим гравцем тижня конференції

Український захисник команди VCU в північноамериканській NCAA Максим Шульга визнаний найкращим гравцем року у конференції Atlantic-10, а також включений до першої збірної конференції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Команда Шульги здобула перемогу у своїй конференції, вигравши 15 матчів з 18. Загалом в сезоні у VCU 25 перемог і 6 поразок. В плейоф конференції команда стартує з чвертьфінала в ніч на 15 березня. Перемога в плейоф дасть автоматичну перепустку до «Березневого шаленства».

Шульга став кращим в команді за результативністю з 15,5 очками за гру, передачами (3,8 за гру) і перехопленнями (1,9 за гру). Він посів третє місце в рейтингу конференції Atlantic-10 за кількістю перехоплень і четверте за співвідношенням результативних передач до втрат (2.3 до 1).

Шульга двічі визнавався найкращим гравцем тижня конференції, він вісім разів набирав 20+ очок у цьому сезоні, маючи пару дабл-даблів.

Нагадаємо, український захисник Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з Бостоном в минулому сезоні.

Це сталось перед стартом виїзного матчу регулярного чемпіонату НБА його «Юти» проти «Бостон Селтікс» на «ТД-гарден».

На честь українця на великому екрані було показане невеличке триб'ют-відео, присвячене його виступам, а потім гравці «Селтікс» вручили Святославу перстень.

Українець взяв участь рівно в половині матчів регулярки: 41 матч, 4.0 очка, 1.2 підбирання та 38.9% реалізації кидків з гри. Найпам’ятнішою для Святослава в регулярці стала заключна гра перед плей-оф проти «Вашингтона», в якій українець отримав рекордні 37 хвилин ігрового часу, набрав 26 очок, реалізував 6 з 8 триочкових, а також записав до активу 5 підбирань та 5 передач, повторивши особистий рекорд результативності.

«Нарешті настав час, щоб я отримав перстень. Бачив нагородження інших гравців, дивився церемонію на старті сезону, але, безперечно, вручення мені особисто – дуже хвилюючий момент. Це було чудово. Мені здається, що парад – це один із тих досвідів, які не так уже й багато людей отримують – не так багато гравців, та й людей теж. Це було безумовно благословення. Мені пощастило бути його частиною, і я хотів би, щоб усі могли це відчути», – сказав Михайлюк.