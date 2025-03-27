Відбулося жеребкування Євробаскету-2025
На груповому етапі 24 національні команди будуть поділені за чотирма групами
Відбулося жеребкування чемпіонату Європи 2025 року з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посилання на прес-службу FIBA.
Євробаскет-2025 стартує з групового етапу, який пройде з 27 серпня по 5 вересня у Латвії, Фінляндії, Польщі та на Кіпрі, потім фінальний етап турніру пройде у Ризі з 6 по 14 вересня.
На груповому етапі 24 національні команди будуть поділені за чотирма групами.
Група A: Сербія, Латвія, Чехія, Туреччина, Естонія, Португалія (матчі в Ризі),
Група B: Німеччина, Литва, Чорногорія, Фінляндія, Великобританія, Швеція (матчі в Тампере),
Група C: Іспанія, Греція, Італія, Грузія, Боснія та Герцеговина, Кіпр (матчі в Лімасолі),
Група D: Франція, Словенія, Польща, Ізраїль, Бельгія, Ісландія (матчі у Катовіце).
Нагадаємо, чоловіча збірна України з баскетболу поступилася Словенії (71:84) в п’ятому турі групового етапу відбору до Євробаскета-2025 та не змогла пробитися до фінальної частини змагань.
Як повідомлялося, у швейцарському місті Місі в Будинку баскетболу відбулось жеребкування другого раунду пре-кваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.
На етапі пре-кваліфікації зіграють 12 збірних – вісім, які посіли останні місця в основній кваліфікації на Євробаскет-2025, в тому числі національна чоловіча збірна України, а також чотири переможці першої пре-кваліфікації.
12 команд були розділені на чотири групи по три збірні, з яких по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.
Україна потрапила до групи А, де зіграє зі збірними Словаччини та Швейцарії.
Результати жеребкування
- Група А: Україна, Словаччина, Швейцарія
- Група В: Угорщина, Північна Македонія, Румунія
- Група С: Болгарія, Нідерланди, Австрія
- Група D: Хорватія, Данія, Норвегія
Кожна збірна у пре-кваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі. Попередньо матчі мають пройти 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня.
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