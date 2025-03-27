Відбулося жеребкування Євробаскету-2025

Євробаскет-2025 стартує з групового етапу, який пройде з 27 серпня по 5 вересня

На груповому етапі 24 національні команди будуть поділені за чотирма групами

Відбулося жеребкування чемпіонату Європи 2025 року з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посилання на прес-службу FIBA.

Євробаскет-2025 стартує з групового етапу, який пройде з 27 серпня по 5 вересня у Латвії, Фінляндії, Польщі та на Кіпрі, потім фінальний етап турніру пройде у Ризі з 6 по 14 вересня.

На груповому етапі 24 національні команди будуть поділені за чотирма групами.

Група A: Сербія, Латвія, Чехія, Туреччина, Естонія, Португалія (матчі в Ризі),

Група B: Німеччина, Литва, Чорногорія, Фінляндія, Великобританія, Швеція (матчі в Тампере),

Група C: Іспанія, Греція, Італія, Грузія, Боснія та Герцеговина, Кіпр (матчі в Лімасолі),

Група D: Франція, Словенія, Польща, Ізраїль, Бельгія, Ісландія (матчі у Катовіце).

Нагадаємо, чоловіча збірна України з баскетболу поступилася Словенії (71:84) в п’ятому турі групового етапу відбору до Євробаскета-2025 та не змогла пробитися до фінальної частини змагань.

Як повідомлялося, у швейцарському місті Місі в Будинку баскетболу відбулось жеребкування другого раунду пре-кваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.

На етапі пре-кваліфікації зіграють 12 збірних – вісім, які посіли останні місця в основній кваліфікації на Євробаскет-2025, в тому числі національна чоловіча збірна України, а також чотири переможці першої пре-кваліфікації.

12 команд були розділені на чотири групи по три збірні, з яких по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Україна потрапила до групи А, де зіграє зі збірними Словаччини та Швейцарії.

Результати жеребкування

Група А: Україна, Словаччина, Швейцарія

Україна, Словаччина, Швейцарія Група В: Угорщина, Північна Македонія, Румунія

Угорщина, Північна Македонія, Румунія Група С: Болгарія, Нідерланди, Австрія

Болгарія, Нідерланди, Австрія Група D: Хорватія, Данія, Норвегія

Кожна збірна у пре-кваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі. Попередньо матчі мають пройти 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня.