Українська баскетболістка претендує на звання кращої гравчині сезону у Євролізі

Аліна Ягупова разом з «Валенсією» зіграє у Фіналі шести Євроліги 9-13 квітня у Сарагосі

Голосування за найкращу баскетболістку триватиме до 24 березня. Проголосувати можна на офіційному сайті ФІБА

Капітан жіночої збірної України та іспанської Валенсії Аліна Ягупова потрапила до списку претенденток на звання найкращої гравчині сезону в жіночій Євролізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Сайт ФІБА оголосив п’ять номінацій за підсумками зіграної частини турніру. Крім MVP сезону, вболівальники можуть взяти участь у голосуванні за символічну збірну, найкращу гравчиню захисного плану, а також молодої баскетболістки та тренера року.

Аліна Ягупова потрапила до трьох номінацій з п’яти. Вона одна з десяти, причому єдина з «Валенсії», претенденток на звання MVP сезону. В цій номінації Аліна Ягупова двічі перемагала в 2020 та 2021 роках.

Також Ягупова потрапила до списку претенденток на потрапляння у символічну збірну сезону, а також претендує на звання найкращої гравчині захисного плану.

Переможці індивідуальних нагород будуть визначені з урахуванням голосів тренерів жіночої Євроліги, капітанів команд, ЗМІ та вболівальників.

У сезоні-2024/25 жіночої Євроліги Ягупова у середньому проводить на майданчику 29.8 хвилин на майданчику, набираючи 11.9 очка, 3.4 підбирання, 3.9 передач.

Аліна Ягупова разом з «Валенсією» зіграє у Фіналі шести Євроліги 9-13 квітня у Сарагосі. В регулярному чемпіонаті в своїй групі «Валенсія» зайняла друге місце, після чого обіграла переможця іншої групи турецький Мерсін, завдяки чому у Фіналі шести стартує одразу з півфіналу.

Голосування за найкращу триватиме до 24 березня. Проголосувати за найкращих можна на офіційному сайті ФІБА.

Нагадаємо, український захисник Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з Бостоном в минулому сезоні.

Це сталось перед стартом виїзного матчу регулярного чемпіонату НБА його «Юти» проти «Бостон Селтікс» на «ТД-гарден».

На честь українця на великому екрані було показане невеличке триб'ют-відео, присвячене його виступам, а потім гравці «Селтікс» вручили Святославу перстень.

Українець взяв участь рівно в половині матчів регулярки: 41 матч, 4.0 очка, 1.2 підбирання та 38.9% реалізації кидків з гри. Найпам’ятнішою для Святослава в регулярці стала заключна гра перед плей-оф проти «Вашингтона», в якій українець отримав рекордні 37 хвилин ігрового часу, набрав 26 очок, реалізував 6 з 8 триочкових, а також записав до активу 5 підбирань та 5 передач, повторивши особистий рекорд результативності.

«Нарешті настав час, щоб я отримав перстень. Бачив нагородження інших гравців, дивився церемонію на старті сезону, але, безперечно, вручення мені особисто – дуже хвилюючий момент. Це було чудово. Мені здається, що парад – це один із тих досвідів, які не так уже й багато людей отримують – не так багато гравців, та й людей теж. Це було безумовно благословення. Мені пощастило бути його частиною, і я хотів би, щоб усі могли це відчути», – сказав Михайлюк.