Помер легендарний бразильський баскетболіст

Маркес входив до складу збірної Бразилії, яка ставала переможцем чемпіонату світу у 1959 та 1963 роках

У 2023 році Маркес був включений до Зали слави FIBA

Один із найкращих бразильських баскетболістів в історії Вламір Маркес помер у віці 87 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-служба клубу «Корінтіанс».

Маркес входив до складу збірної Бразилії, яка ставала переможцем чемпіонату світу у 1959 та 1963 роках, а також завоював з нею дві бронзові олімпійські медалі у 1960 та 1964 роках.

«Білявий диявол» – прізвисько, яке він отримав під час виступу за збірну Бразилії. Він перейшов у «Корінтіанс» у 1962 році, на піку своєї кар'єри, і виграв із командою 18 титулів. Після завершення кар'єри у великого спорті Вламір повернувся до «Корінтіансу», де працював тренером як у чоловічій, так і в жіночій командах», — йдеться у зверненні прес-служби бразильського клубу.

Вламір Маркес та хорват Крешимір Чосич є рекордсменами за кількістю медалей чемпіонатів світу з баскетболу – у кожного з них по дві золоті та дві срібні нагороди.

У 1991 році Маркес був включений до списку 50 найвеличніших гравців за версією ФІБА

У 2023 році Вламір Маркес був включений до Зали слави FIBA.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Нагадаємо, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла в суботу, 15 березня, на 57-му році життя.

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

«З нами більше немає особливої ​​людини. Особливо останніми роками, враховуючи її хворобу, склянка для неї завжди була наполовину повна. Вона завжди дивилася на речі і життя швидше позитивно, ніж негативно, і стала взірцем для наслідування для багатьох із таким ставленням не лише на полі. Для мене було честю працювати разом із Доріс заради розвитку футболу в Німеччині. Для нас це величезний сум», – зазначила генеральна секретарка Німецького футбольного союзу Хайке Ульріх.

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.