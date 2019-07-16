КХЛ заборонила арбітрам користуватися соцмережами



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З нового сезону вимогу з забороною на соцмережі прописуватимуть у контракці

Континентальна хокейна ліга заборонила арбітрам користуватися соціальними мережами. Така вимога буде прописана в контрактах та набуде чинності з нового сезону.

Арбітрам також рекомендуватимуть утримуватися від користування соцмережами і після закінчення контракту.

Про це повідомляє прес-служба КХЛ з посиланням на головного арбітра ліги Алєксєя Анісімова.

«Ми запроваджуємо заборону на соцмережі. Такі заходи необхідні для інформаційної безпеки. Юридично така вимога розповсюджується на термін дії контракту, але ми наполегливо рекомендуємо утримуватися від користування мережами і після його завершення», - зазначив Анісімов.