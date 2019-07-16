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    КХЛ заборонила арбітрам користуватися соцмережами

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    Хокейний арбітр - КХЛ заборонила арбітрам користуватися соцмережами
    Хокейний арбітр
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    З нового сезону вимогу з забороною на соцмережі прописуватимуть у контракці

    Континентальна хокейна ліга заборонила арбітрам користуватися соціальними мережами. Така вимога буде прописана в контрактах та набуде чинності з нового сезону.

    Арбітрам також рекомендуватимуть утримуватися від користування соцмережами і після закінчення контракту.

    Про це повідомляє прес-служба КХЛ з посиланням на головного арбітра ліги Алєксєя Анісімова.

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     «Ми запроваджуємо заборону на соцмережі. Такі заходи необхідні для інформаційної безпеки. Юридично така вимога розповсюджується на термін дії контракту, але ми наполегливо рекомендуємо утримуватися від користування мережами і після його завершення», - зазначив Анісімов.

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