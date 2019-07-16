  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Неймовірний рекорд світу у Формулі-1 (відео)

    • Розсилка
    П&rsquo;єр Гаслі&nbsp; - Неймовірний рекорд світу у Формулі-1 (відео)
    П’єр Гаслі 
    Yahoo!Sports

    Механіки «Ред Булл» провели піт-стоп пілота команди за 1,91 секунди

    Неймовірний рекорд встановили на останньому Гран-прі Британії в Формулі-1.

    Механікам команди «Ред Булл» знадобилося лише 1,91 секунди на піт-стоп для свого пілота П’єра Гаслі на 12-му колі.

    Це новий світовий рекорд у Формулі-1 за цим параметром.

    Читайте також: Хемілтон виграв домашній Гран-прі Формули-1

    «Ред Булл» лише на 1 соту покращила попередній рекорд «Вільямса» 2016 року.

    Читайте також
    Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ