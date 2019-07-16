Неймовірний рекорд світу у Формулі-1 (відео)
П’єр Гаслі
Yahoo!Sports
Механіки «Ред Булл» провели піт-стоп пілота команди за 1,91 секунди
Неймовірний рекорд встановили на останньому Гран-прі Британії в Формулі-1.
Механікам команди «Ред Булл» знадобилося лише 1,91 секунди на піт-стоп для свого пілота П’єра Гаслі на 12-му колі.
Gone in ️⃣.️⃣️⃣ seconds!— Formula 1 (@F1) 15 липня 2019 р.
A. NEW. WORLD. RECORD!!!
@redbullracing#BritishGP #F1 @DHL_Motorsports pic.twitter.com/5n1dliB0TX
Це новий світовий рекорд у Формулі-1 за цим параметром.
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«Ред Булл» лише на 1 соту покращила попередній рекорд «Вільямса» 2016 року.