Неймовірний рекорд світу у Формулі-1 (відео)



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П’єр Гаслі Yahoo!Sports

Механіки «Ред Булл» провели піт-стоп пілота команди за 1,91 секунди

Неймовірний рекорд встановили на останньому Гран-прі Британії в Формулі-1.

Механікам команди «Ред Булл» знадобилося лише 1,91 секунди на піт-стоп для свого пілота П’єра Гаслі на 12-му колі.

Це новий світовий рекорд у Формулі-1 за цим параметром.

«Ред Булл» лише на 1 соту покращила попередній рекорд «Вільямса» 2016 року.